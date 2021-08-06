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Yangının isimsiz kahramanları çevik kuvvet Kamyonet arkasında yangın bölgesinden gelip, koyunların su içtiği havuzda temizlik yaptılar Üzerleri toz ve çamur içinde olan çevik kuvvet yangınla mücadelede ön sıralarda yer alıyor Eynif Ovası'nda yangının 6'ncı gününe girildi, dumanlar yılkı atlarına kadar ulaştı Yılkı atlarının yoğun olduğu bölgede yangın kısmen kontrol altına alındı

İHA

Yangının isimsiz kahramanları çevik kuvvet Kamyonet arkasında yangın bölgesinden gelip, koyunların su içtiği havuzda temizlik yaptılar Üzerleri toz ve çamur içinde olan çevik kuvvet yangınla mücadelede ön sıralarda yer alıyor Eynif Ovası'nda yangının 6'ncı gününe girildi, dumanlar yılkı atlarına kadar ulaştı Yılkı atlarının yoğun olduğu bölgede yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya’nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası'na sıçrayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına çevik kuvvet polisleri de destek veriyor. Daha çok toplumsal olaylarda görev yapan çevik kuvvet polislerinin Eynif Ovası'na bir kamyonetin arkasında gelişleri ve kısa süreli molaları görüntülendi. Kamyon kasasından inen ve üzerleri toz ve çamur içinde olan çevik kuvvet polisleri, bölgedeki tek su kaynağı olan ve koyunların su ihtiyacını giderdiği alanda üzerlerini temizleyip serinlediler. Polisler kısa molanın ardından görevlerinin başına döndü.
Manavgat yangını ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederken, yapımı süren AntalyaKonya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası’na doğru ilerledi. Eynif Ovası'na ulaşan yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sırtköy mevkiinde geçtiğimiz günlerde başlayan yangın bugün itibariyle şiddetli rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle İbradı ilçesine bağlı Girendere Boğazı üstü Gölcük yaylası mevkiine sıçradı. Bölge geyiklerin yavruladığı ve yılkı atlarının yoğunlukta olduğu yer olarak bilinirken, bölgenin yakınında yerleşim yerleri de bulunuyor. Tarihi Düğmeli evlerin olduğu ve 780 nüfuslu, 330 konutlu Ormana köyüne karayoluyla yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki alanda yüksek kesimlerde birçok noktada başlayan yangın, söndürme ekipleri ve bölge halkının mücadelesiyle birlikte kontrol altına alınmaya çalışıldıysa önceki gün akşam saatlerinde yılkı atları ile ünlü Eynif Ovası'na ulaşmıştı.
Yangının şu anda Eynif Ovası'na kadar geldiğini anlatan Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, "Manavgat’ın Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahalleleri İbradı ilçesi sınırları içerisindedir. Yılkı atları ile de ünlü Eynif Ovası da sınır bölgesidir. Özellikle bölgede kızılçam ormanları yoğunlukta. Günlerdir Ormana ve Başlar köyü halkımız canla başla yangınla mücadele ediyor. Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Devletimizin tüm birimleriyle canla başla mücadele ediyorlar" dedi.
Yangına Ormana, Başlar köyü halkının yanı sıra bölgede tünel ve yol yapım çalışması yapan firmanın da çok sayıda iş makineleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Akseki’de soğutma çalışmaları sürdürülüyor
Akseki’nin Güğlen Dağı'ndaki yangınların dün kontrol altına alınması ile bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Akseki’de Kepezbeleni, Kepez, Hocaköy ve Güneykaya mahallelerinden sonra Güğlen Dağı'ndaki yangınında yangın söndürme ekiplerinin karadan ve havadan yapmış oldukları çalışmalara bölgedeki halktan da büyük destek sağlandı.

Çevik kuvvet de devrede
Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına çevik kuvvet polisleri de destek veriyor. Daha çok toplumsal olaylarda görev yapan çevik kuvvet polislerinin Eynif Ovası'na bir kamyonetin arkasında gelişleri ve kısa süreli molaları görüntülendi. Kamyon kasasından inen ve üzerleri toz ve çamur içinde olan çevik kuvvet polisleri, bölgedeki tek su kaynağı olan ve koyunların su ihtiyacını giderdiği alanda üzerlerini temizleyip serinlediler. Polisler kısa molanın ardından görevlerinin başına öndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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