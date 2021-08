Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (5)

YANMAYI GÖZE ALIP ANNE VE BABASINI ALEVLER ARASINDAN KURTARMIŞ

Manavgat'ta yangının ilk başladığı ve neredeyse tamamı yanan Kalemler Mahallesi'nde yaşananlar yürek burkuyor. Ümmühan (67) ve Mustafa Kemal (88) Okudan çifti, yangın gecesi yaşadıklarını ve 2 oğlunun kendilerini kurtarma anlarını anlattı. Alevlerin evlerine yaklaşması üzerine çift, Manavgat merkezde oturan oğulları Ferhat Okudan (38) ve Yılmaz Okudan'ı (44) aradı. Ferhat Okudan motosikletle Yılmaz Okudan ise otomobille Kalemler Mahallesi'ne geldi.

Ferhat Okudan, alevler arasında kalan annesi Ümmühan ve babası Mustafa Kemal Okudan'ı tereddüt etmeden eve girerek çıkarttı. Anne ve babasını otomobiliyle gelen ağabeyinin yanına bindirip, alandan uzaklaştıran Okudan, bir anda kendisi alevlerin ortasında kaldı. Okudan, kapının önünde bulunan traktöre doğru hareket ederken, hem karşısından hem de arkasından gelen alevlerden kaçmaya çalıştı, vücudunun sağ kısmında yanıklar oluştu.

Ümmühan ve Mustafa Kemal Okudan, alevlerden oğullarının sayesinde kurtulduklarını söyledi. Okudan çifti, evlerinin ve yanan hiçbir şeyin çocuklarından değerli olmadığını kaydederek, güvenli noktada oğullarını gördüklerinde büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

'BELKİ İZLER KALIR AMA ANNEMBABAM ÖLSE YÜREĞİMDEKİ İZ SİLİNMEZDİ'

Anne ile babasını yanan evden kurtaran Ferhat Okudan, "Annem ile babamın aramasından sonra merkezden motosikletime binerek hemen Kalemler Mahallesi'ne geldim. Annem ile babamı hemen ağabeyimin otomobiline bindirerek alandan uzaklaşmalarını sağladım. Ben de o esnada alevler arasında kaldım. Kurtulmaya çalışırken vücudumun sağ kısmı yandı. Belki izler kalacak ama benim annem babam ölmüş olsaydı, yüreğimdeki iz silinmezdi" dedi.

'OĞLUM GELMESE İKİMİZ DE YANMIŞTIK'

Yangının kendilerine doğru geleceğini tahmin edemediklerini belirten Mustafa Kemal Okudan, "Yangın esnasında evde yatıyorduk. Eşim bana 'Kalk her yer yanıyor' deyince farkına vardım. O ana kadar bilgim yoktu. Cama bir çıktım, bir baktım her yer yanıyor. Oğlum bizi aradı ve buraya kadar geldi. Bizi kucağına alarak aşağıya indirdi. Oğlum gelmese ikimiz de yanmıştık. Allah'a çok şükür geldi ve bizi kurtardı. O esnada kendisi alevler ortasında kaldı ve vücudunun sağ kısmında yanıklar oldu. Ev yandı ama çocuğum kurtuldu ben onun için çok sevindim. Oğluma bir şey olsaydı, zaten ben ölmüştüm" diye konuştu.

'SAĞ GELDİĞİNİ GÖRÜNCE İÇİM İÇİME SIĞMADI'

Yangının geldiğini görünce hemen oğlu Ferhat'ı aradığını söyleyen Ümmühan Okudan da "Ben oğlumu aradım ve 'Oğlum gel, bizi kurtar' dedim. O da sağ olsun, hemen motosikletine binerek geldi. İkisi de geldi, Ferhat yukarı çıkarak bizi kucaklayıp otomobile bindirdi. O esnada büyük oğlum otomobille bizi alandan uzaklaştırdı. Ferhat ise yangının içinde kaldı" dedi.

Yangından güvenli noktaya götürüldüklerini ve oğlu Ferhat'ın nerede olduğunu sorduğunu belirten Okudan, "Bizi hemen mahallenin çıkışına götürdüler. Sonra oğlumun da oraya geldiğini görünce içim içime sığmadı" diye konuştu.

Yangında hasar gören eve gelin geldiğini ve hayatının birçok anısının bu evde olduğunu belirten Ümmühan Okudan, "Benim çocuklarım yanan evde dünyaya geldi. Her şey yandı ama önemli değil önemli olan sağ olmamız. Yanan evde 5 bin TL param ile 4 bileziğim vardı. Önemli olan can sağlığımız" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da yangın bölgesini ziyaretinde Mustafa Kemal ve Ümmühan Okudan çiftiyle de sohbet etmiş, yaralı halde mahallede bulunan oğul Ferhat Okudan'a sağlık durumunu sormuş ve baba Mustafa Kemal Okudan ise oğlunun kendilerini kurtardığını dile getirmişti.

