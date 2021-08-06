Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (6)

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında



DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR

Manavgat'ta 10 gündür devam eden yangın, büyük ölçüde kontrol altına alınırken, birçok noktada soğutma çalışmalarına başlandı. Orman ekiplerinin arazözleri ve itfaiye araçlarıyla önceki gece yangının kontrol altına alındığı Kızıldağ'da da soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan ormanlık alanlarda ise bazı noktalarda dumanlar tütüyor. Küle dönen ağaçların kökleri ve bazı devrilen ağaçlar ise içten içe yanmaya devam ediyor.Semih ERSÖZLER/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Semih ERSÖZLER

2021-08-06 13:16:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.