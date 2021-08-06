Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (10)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (10)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (10)


'PUMA, YANGINDAN ÖNCE ÖLDÜ'
Manavgat'ta özel bir hayvanat bahçesindeki pumanın, orman yangınlarında dumandan zehlirlenerek öldüğü yönünde sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili konuşan hayvanat bahçesinin sahibi Hakan Zenci, "Yangın 28'inde başladı, puma 25'inde öldü. Puma zaten yaşını doldurmuştu. Milli Parklar'a ölüm tarihini de bildirmiştik" dedi.
Manavgat yangınının ikinci günü saat 04.30 sıralarında Oymapınar Mahallesi'ne ulaşan ve yerleşim yerleri de dahil birçok alanda büyük zarara yol açan yangın bölgesinde, özel bir işletme olan 69 türde 400'e yakın yaban hayvanının bulunduğu Animal Park Manavgat'ta, büyük bir tehlike atlatıldı. Aslan, geyik, maymun, domuz türleri, çok sayıda kuş türü, kartal, lama, eşek, tilki, tavşan, yılan gibi çeşitli türlerde hayvanların yer aldığı hayvanat bahçesinin etrafındaki tüm sınır tel örgülerinin yer temizliği ve soğutma işlemleri yapılarak, yangın sırasında hazırda bulundurulan 30'ar tonluk su depolarına bağlı hortumlarla müdahale edilerek, yangının içeri girmesi önlendi. Hayvanat bahçesinin etrafındaki ormanlık alandaki yangın, sınırlarda yapılan ot temizliği ve suyla müdahaleyle sınır noktalarda durduruldu.
YANGIN GECE YAKALADI
İşletme sahibi Hakan Zenci, 28 Temmuz'da Kalemler'de başlayan ilk yangın sonrası, kendi taraflarına da gelebileceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Tel sınırındaki tüm ağaçları ve pürüzleri, personelimizle birlikte 3 metre mesafede temizledik. İyi ki yapmışız, 30'ar tonluk su depolarımızı tamamen doldurduk, dinamolarımız ve jeneratörümüzün bakımını yaptık. Tüm hortumlarımızı yanabilecek bölgelere hazırladık. Yangın saat 04.30 sıralarında bu tarafa geldi. Dört çocuğum vardı, ilk etapta en yakın akaryakıt istasyonuna bıraktım. Tekrar buraya dönüp personelimle yangınla mücadeleye katıldım" dedi.
BÜTÜN HAYVANLARA OKSİJEN VE VİTAMİN TEDAVİSİ
Yangının şiddetli rüzgarın da etkisiyle etraflarındaki ormanlık alana da geldiğini anlatan Hakan Zenci, "Yangını tel örgüde durdurduk. Su ve soğutmayla 5 gün tüm sınırlarda yangına müdahale ettik. Hayvanlarımızda herhangi bir hasar, ziyanımız yok. Yangında dumandan etkilenen tilkimiz vardı, oksijen tedavisiyle takviye yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ekipler tüm hayvanların aşılarını yaptı. Antalya Büyükşehir ve Manavgat'tan gelen hekimlerle beraber kendi hekimlerimiz tüm hayvanların bakımlarını tekrar yaptı. Gerekli tüm tedaviler, oksijen takviyesi, tüm vitaminleri hem su hem de etlerine koyduk" diye konuştu.
HAYVANAT BAHÇESİ KÜL OLMADI
Sosyal medyada iddia edildiği gibi herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Zenci, "Yanlış kirli bilgilerle hayvanat bahçesinin yandığı, kül olduğu sosyal medyada iddia ediliyor. Tabii ki üzüldük. Sonrasında milli parklar, jandarma, ilçe tarım, büyükşehir belediyesi hayvanat bahçesinden sorumlu tüm birimler gelip kontrollerini yaptı. Herhangi bir şey olmadığını gördüler. Herhangi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür."
PUMA YANGINDAN ÖNCE ÖLDÜ
Hayvanat bahçesindeki bir pumanın, yangında dumandan zehirlenip öldüğü yönündeki iddialarla ilgili olarak da Hakan Zenci, pumayı 4 yaşındayken 2012'de  getirdiklerini, pumaların yaşam sürelerinin 8-13 yıl olduğunu belirtti. Zenci, "Puma zaten yaşını doldurmuştu. Yangın 28'inde oldu, puma 25'inde öldü. Yangınla alakası yok pumanın ölümünün. Milli Parklar'a ölüm tarihini de bildirmiştik, orada da kayıtlıdır zaten" dedi.Mehmet ÇINARÖmer AKÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARÖmer AKÇA
2021-08-06 16:57:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangın bölgesinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik gerekçesiyle tutuklandı Sosyal medya fenomeni ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Yangın bölgesinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ...
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (9)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (9)
40 derece sıcakta yatarken bulundu, ekiplerin uzun uğraşı sonucu kendisine geldi
YEREL HABERLER 40 derece sıcakta yatarken bulundu, ekiplerin uzun ...
(Düzeltme) İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi "Beni merak etmeyin, halkımız için buradayız" 8 gündür bölgede soğutma çalışması yapan Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü, telefonla ailesiyle görüşmesi duygusal anlar yaşattı Bir arazöz şoförü ise kısa süreliğine aracından inip ailesiyle telefon görüşmesi yaptıktan sonra görev yerine devam etti Alevlerle mücadele etmekten aileleriyle telefonla görüşmeye bile fırsat bulamadılar
YEREL HABERLER (Düzeltme) İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 ...
Alevler arasında kalıp arazözünü terk etmeyen operatör: “85 milyonun hakkı var” “Bu araç benim çocuğum, arkadaşım, dostum gibi. Bugün olsa yine yaparım”
YEREL HABERLER Alevler arasında kalıp arazözünü terk etmeyen ...
Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, günler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular Manavgat’ta orman yangınından sonra kaybolan adam 1 hafta sonra bulundu Yurtta kalan adamı bulan yakınları gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, günler ...
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (8)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (8)
Serik Belediyespor alt yapıdan 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Serik Belediyespor alt yapıdan 2 oyuncu ile sözleşme ...
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 800 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi " Beni merak etmeyin, halkımız için buradayız" 8 gündür bölgede soğutma çalışması yapan Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü, telefonla ailesiyle görüşmesi duygusal anlar yaşattı Bir arazöz şoförü ise kısa süreliğine aracından inip ailesiyle telefon görüşmesi yaptıktan sonra görev yerine devam etti Alevlerle mücadele etmekten aileleriyle telefonla görüşmeye bile fırsat bulamadılar
YEREL HABERLER İtfaiye müdürünün günler sonra bin 800 kilometre ...
Manavgat’ta ilaç dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Manavgat’ta ilaç dağıtımı başladı
Kemer’den afetzedeler için ‘Gün, birlik günü’ kampanyası
YEREL HABERLER Kemer’den afetzedeler için ‘Gün, birlik günü’ ...
Konyaaltı’ndan itfaiyecilere acil yardım çantası
YEREL HABERLER Konyaaltı’ndan itfaiyecilere acil yardım çantası
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde/ Ek ...
Alanya'da caretta carettalar denizle buluştu
YEREL HABERLER Alanya'da caretta carettalar denizle buluştu
Afet bölgesine pideler özel bireylerden
YEREL HABERLER Afet bölgesine pideler özel bireylerden
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (7)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (7)
Yolcu otobüsü şoförü, dinlenmek için girdiği bagajda ölü bulundu
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü şoförü, dinlenmek için girdiği bagajda ...
Alevler arasında kaldılar görev yerlerini terk etmediler İtfaiyecilerin tüyleri diken diken eden anonsları Anonsunu duyan gözyaşlarını tutamadı: “Bunda 80 milyonun hakkı var. Bırakmam”
YEREL HABERLER Alevler arasında kaldılar görev yerlerini terk ...
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (6)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (6)
Antalya'da yangın havuzlarında helikopter trafiği Dakika başı havuzlardan su alıp ayrılan helikopterler görüntülendi Havuzlara tankerlerle devamlı su takviyesi yapılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da yangın havuzlarında helikopter ...
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (5)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (5)
Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ölü bulundu Şoförün ölümü, seyahat tamamlanmasının ardından genç muavinin kendisini uyandırmaya gelmesiyle ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ...
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (4)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (4)
Yangının isimsiz kahramanları çevik kuvvet Kamyonet arkasında yangın bölgesinden gelip, koyunların su içtiği havuzda temizlik yaptılar Üzerleri toz ve çamur içinde olan çevik kuvvet yangınla mücadelede ön sıralarda yer alıyor Eynif Ovası'nda yangının 6'ncı gününe girildi, dumanlar yılkı atlarına kadar ulaştı Yılkı atlarının yoğun olduğu bölgede yangın kısmen kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Yangının isimsiz kahramanları çevik kuvvet Kamyonet ...