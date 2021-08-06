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Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (11)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (11)


YANGINDA KIRILAN BACAĞINA RAĞMEN DÜĞMELİ EVLERİ KURTARDI
Antalya'nın Akseki ilçesi Güneykaya Mahallesi'nde yangına müdahale sırasında kesilen ağacın altında kalan Ramazan Uzun'un (16) bacağı kırıldı. Ağacın altından çıkarılan Ramazan Uzun (16), ağrılarına rağmen alevlerin düğmeli evlerin bulunduğu mahallesine ulaşmaması için kahramanca mücadele etti. Tehlike önlendikten sonra hastaneye kaldırılan Uzun'un bacağının kırıldığı belirlendi. 
Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Ramazan Uzun'u evinde ziyaret etti. Kaymakam Hülür, Ramazan Uzun'a üzerinde "Evini, ocağını ve yurdunu korumak adına bizlere örnek olacak şekilde göstermiş olduğun mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Sen ve senin yüreğin var oldukça biz hep olacağız" yazılı teşekkür belgesi verdi. Kaymakam Volkan Hülür ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın geçmiş olsun dileklerini iletti.
Uzun'un babası Ferhat uzun, kaymakam ve belediye başkanına ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, yangının ManavgatGülendağ'dan Akseki'nin Güneykaya Mahallesi yönüne geldiğini görünce tüm köylülerin el ele vererek söndürme ekiplerinin yardımına koştuğunu söyledi. Ferhat Uzun, "Hep beraber yardıma gittik. Yangın yaklaştıkça elimizdeki motorlarla yangının köyümüze daha da yaklaşmaması için ağaçları kesiyorduk. O ana kadar oğlumla birlikte çalışıyordum. Ben büyük ağaçlara doğru yöneldim, aramızda biraz mesafe oluşmuştu. O sırada talihsiz bir kaza yaşandı. Oğlum ağacın altında kaldı, son anda canını kurtardı fakat ayağına düşen ağaç sağ ayağının bilek üstünden kırılmasına neden oldu. Devletimiz o anda bile havadan ve karadan yardımımıza koştu. Biz çalışırken helikopterler yetişti, yoksa yanıp kül olacaktık, köyümüz kurtuldu. Oğlumun ayağı Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Tüm çalışanlara teşekkür ederim, köyümüzü kurtardık, devletimiz var olsun" dedi.
Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2021-08-06 17:01:47

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