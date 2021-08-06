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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangın itfaiyeci kardeşleri buluşturdu

İHA

Yangın itfaiyeci kardeşleri buluşturdu

Manavgat yangını iki itfaiyeci kardeşi buluşturdu. Biri Antalya İtfaiyesi diğeri İzmir İtfaiyesi'nde görevli iki kardeş, 10 gündür Manavgat yangınında canla başla mücadele ederken, bugün bir araya gelerek duygulu anlar yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, itfaiyeci kardeşlere “Sizlerin sayesinde insanlarımızın canını, malını korumaya kollamaya devam ediyoruz. Allah hepinizi korusun” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli 24 yaşındaki itfaiye eri Nurhan Erol ile İzmir İtfaiyesi'nde görev yapan kardeşi Arjin (22), çocukluk hayalleri olan mesleklerini icra ederken, kader onları Manavgat yangınında bir araya getirdi.
İzmir İtfaiyesi'nden yangın bölgesine desteğe gelen ekibin içerisinde olan Arjin Erol, mola verdiği ilk fırsatta ablası Nurhan Erol’a koştu. Yangının buluşturduğu iki kardeş, sarılarak bol bol hasret giderirken duygulu anlar da yaşadı.
İtfaiyeci kardeşler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile de buluştu. Başkan Böcek, Nurhan ve Arjin kardeşlere, “Böylesi bir olayda buluştunuz. Nurhan belediyemizin itfaiye eri. Abisi İzmir itfaiyesinde görevli. Yangın onları buluşturdu. Allah sizi ve tüm çalışan personellerimizi korusun. Sizlerin sayesinde insanlarımızın canını, malını, korumaya, kollamaya devam ediyoruz. Ben bütün itfaiyeci arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum” dedi.

“Vatani görev yapıyoruz”
Manavgat’ta çıkan yangın nedeniyle 10 gündür bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan Nurhan ve Arjin kardeşler hayat kurtarmanın gururunu yaşıyor.
İtfaiyeciliğin baba mesleği olduğunu belirten Nurhan Erol, “Babamız İlhan Erol, itfaiyeciydi. Ancak 2017 yılında babamızı kaybettik. Hayalimiz babamızın mesleğini yaşatmaktı ve ikimizin de hayali gerçek oldu. Babamızın hikayeleri ile büyüdük. Manavgat yangını çok büyük. Söndürme çalışmalarında aktif görev aldık. Hayat kurtarmanın, bir can kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birbirimizi çok özlemiştik. Yangın bizi buluşturdu. Farklı alanlarda çalıştığımız için aklım hep ondaydı. Sağ salim kavuştuk. Elimizden gelenin de üstünde gayret göstererek çalışıyoruz. Vatani bir görev yapıyoruz. Umarım bir an önce yangın söner ve hayat normale döner” dedi.

“Ablama kavuştum”
22 yaşındaki Arjin Erol da, Antalya yangınını duyar duymaz bölgeye geldiklerini belirterek, yangın nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi. 10 gündür Antalya’da olduklarını ancak ablası Nurhan Erol ile görüşme fırsatı bulamadığını söyledi. Ablasına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ancak yangın nedeniyle de üzüntüsünü dile getiren Arjin Erol, “Allah herkesin yardımcısı olsun. Biz ekip olarak elimizden geleni yapıyoruz. Antalya halkı bizimle çok ilgilendiler. 10 gün sonra ablamla buluştum. Bunun sevinci anlatılmaz, yaşanır. İkimiz de yangındaydık. 10 gün sonra ablamı burada görmek çok farklı bir duygu” dedi.

“Motive olduk”
İtfaiyeci kardeşler, yangının ilk başladığı andan bu yana Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de bölgede ve yanlarında olduğunu belirterek, “Başkanımız bize destek oldu. Moral motivasyonumuzu kendisinden aldık. İtfaiye Daire Başkanımız Ahmet Kısa da bize destek verdi. Diğer illerden gelen itfaiye erlerine de destek verdiler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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