Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (14)

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında



DP GENEL BAŞKANI UYSAL AFET YÖNETİM MERKEZİ'NDE

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Güktekin Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu'da bulunan Manavgat Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve beraberindekiler ile Manavgat'a gelen Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüştü. Uysal, yangından zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başkan Muhittin Böcek ve ekibine özverili çalışmalar için teşekkür etti. Yangınla ilgili talihsiz açıklamalar yapıldığına dikkat çeken DP Genel Başkanı Uysal, "Acılar yaşanıyor. Acıların üzerine söylenecek sözleri, salim akılla söylemek durumundayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-08-06 18:12:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.