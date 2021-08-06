Antalya’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu

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Antalya’da pompalı tüfekli ve kar maskeli 2 şahıs, geldikleri kuyumcudaki 3 kişiyi etkisiz hale getirerek tezgahtaki imitasyon olduğu iddia edilen 60’a yakın bileziği alıp kayıplara karıştı.

Olay, Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında motosikletle pompalı tüfekli kar maskeli 2 şahıs, Sadık Ekin’e ait kuyumcuya geldi. Sadık Ekin’in de aralarında bulunduğu 3 kişiyi kuyumcu içerisinde etkisiz hale getiren şahıslar, tezgahta bulunan ve imitasyon olduğu iddia edilen 60’a yakın bileziği alarak kayıplara karıştı. Polis, olay sonrası kaçan 2 şahsı arıyor.

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