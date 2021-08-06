İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da bir kuyumcu dükkanına giren yüzleri kapüşonlu 2 kişi, işyeri sahibini pompalı tüfekle tehdit edip, tezgahtaki 60 kadar bileziği çaldı. Bileziklerin imitasyon olduğu ileri sürüldü.

Olay saat 17.30 sıralarında, Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki Enes Kuyumculuk'ta meydana geldi. Motosikletle gelen yüzlerinde kapüşon bulunan 2 kişi kuyumcu dükkanına girerek, pompalı tüfekle işyeri sahibi Sadık Ekin'i tehdit edip, tezgah üzerinde bulunan ve imitasyon olduğu iddia edilen 60 kadar bileziği gasbetti. Ardından 2 soyguncu, motosiklete binerek Masadağı yönüne doğru kaçtı.

Durumun bildilmesi üzerine harekete geçen emniyet mensupları, soygunun gerçekleştiği kuyumcuda inceleme yaptı. Ekipler, ardından gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcuya komşu esnaf Orhan Kaya, "Kafalarında kapüşonla geldiler. İçerde durmaları 1 dakikayı bulmadı. Duyduğuma göre çalınan bilezikler imitasyonmuş" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-08-06 18:42:06



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