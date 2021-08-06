Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın poyrazın etkisi ile yeniden başladı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Antalya’nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.

İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda yangınla mücadele devam ediyor. Havadan ve karadan müdahaleyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan Eynif Ovası'ndaki orman yangını öğlen saatlerinde tekrar başladı.

Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, "Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı ve öğlen saatlerinde Eynif Ovası Burcuoğlu Boğazı, Girendere ve Gölcük mevkiinde poyrazın etkisi ile yeniden alevlendi. Yangın poyraz ile değişik yönlere gidiyor. Ekipler yangına karşı çalışmalarını canla başla sürdürüyorlar" dedi.

Yangına, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ve başka illerden gelen yangın söndürme ekipleri, itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor. Yangın bölgesinde, uçak ve helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri, TOMA ile kurumlara ait araçlar görev yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.