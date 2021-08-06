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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ”Kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız, normal hayatımıza döneceğiz“ "Bütün ekiplerimiz, araçlarımızın hepsi bu yangına lojistik destek sağladı" "Mobil istasyonlarla sorunu çözdük"

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ”Kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız, normal hayatımıza döneceğiz“ "Bütün ekiplerimiz, araçlarımızın hepsi bu yangına lojistik destek sağladı" "Mobil istasyonlarla sorunu çözdük"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ”Kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız, normal hayatımıza döneceğiz“ dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'taki yangının 10. günde kontrol altına alınmış gibi göründüğünü söyledi. Manavgat’taki orman yangının başladığı ilk günden itibaren bölgeden ayrılmayan ve sahada incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, yangının kontrol altına alındığı noktanın, sevkiyatının yapıldığı Kızılar Mahallesi Dayılar mevkiindeki ekipleri ziyaret etti. AK Parti Antalya Milletvekili Senanur Çelik’in de eşlik ettiği Bakan Karaismailoğlu, bölge halkı ile sohbet etti, 7 yaşındaki otizmli Mehmet Kerem Şenle’de yakından ilgilendi. Küçük Kerem’e kek ve meyve suyu ikram eden Bakan Karaismailoğlu, köylülerin verdiği çayı da içti.

"Kontrol altına alınmış gibi gözüküyor"
Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, bugün itibariyle yangının başlamasının 10. gününde olduklarını hatırlatarak, çok etkili bir yangın olduğunun altını çizdi. Bölgede olağanüstü bir afet yaşandığını dile getiren Karaismailoğlu, “Günlerdir bu işe sarıldık. Yangın 10. günde kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. Çok önemli bir eşiği geçtik. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntının önünde durmak için topyekün bir mücadele gerekiyordu. Devletimizin bütün kurumları topyekün insanüstü bir mücadele verdi. Can siperane mücadele vardı, bütün arkadaşlarımıza çok minnettarız. Bu işi en az hasarla atlatmanın çabası içindeyiz. Adeta burada kurtarılacak bir ağacın telaşı içindeydik. Şuanda da öyleyiz. Bir taraftan soğutma çalışmaları devam ediyor. Tekrardan alevlerin yükselmemesi için” diye konuştu.

"Lojistik destek sağladık"
Bakanlık olarak Antalya’da oldukça fazla şantiyeleri olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “İşimizi gücümüzü bırakıp, asıl işimiz yangını bertaraf etmek ve söndürmekti. O yüzden bütün ekiplerimiz, araçlarımızın hepsi bu yangına lojistik destek sağladı. Yangının diğer ormanlarla ve yerleşim yerlerinin bağını koparmak için geniş yollar açtılar. Bilinen yolları açık tuttuk. Haberleşme imkanlarını ayakta tutmaya çalıştık. Yangın bugün itibariyle kontrol altına alınmış görünüyor” dedi.

"Geçici istasyonlar"
Bakan Karaismailoğlu, haberleşmenin kesilmemesi için alınan tedbirler hakkında ise, “Yangının bittiği yerde, afetten etkilenen vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Onların sorunları bizlerin sorunudur. Afetin izlerini kısa sürede kaldırmak için çalışıyoruz. Yangın sırasında elektriklerin kesilmesi nedeniyle ilk aşamada bazı kesintiler yaşadık. Ama bunun sonrasında mobil istasyonlarla sorunu çözdük. Bundan sonrada hem elektrik gelmesi hem de geçici olarak konteyner hazırlanıyor. Burada daha sağlam ve güvenli alt yapıyla hizmet vereceğiz. Şuan geçici istasyonlarla hizmetimize devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Bu afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız"
Binlerce görevlinin bir ağacı kurtarmak için seferber olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Sosyal medyadan yada başka mecradan bu arkadaşlarımızın moralini bozmaya çalışan yalan yanlış dezenformasyon yapanlar var. Lütfen vatandaşlarımızın bunların hiçbirine kulak asmasınlar. Vatandaşımız, devletiyle beraber bütün bu olayların üstesinden geliyor. Kısa sürede de bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız ve normal hayata döneceğiz” ifadelerine yer verdi.

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