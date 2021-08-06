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Bakan Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı, 59 mahalle etkilendi” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218’inci saatte kontrol altına alındı" “ABD'den gelecek 2 helikopter pazartesi Türkiye'de olacak" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "1 yıl içerisinde tüm alanı ağaçlandıracağız"

İHA

Bakan Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı, 59 mahalle etkilendi” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218’inci saatte kontrol altına alındı" “ABD'den gelecek 2 helikopter pazartesi Türkiye'de olacak" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "1 yıl içerisinde tüm alanı ağaçlandıracağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının kontrol alındığını belirterek, "Bugün yangınlara bin 915 araç, 8 bin 155 personelle müdahale ettik. Hava unsurlarımız yaklaşık bin 600 sorti gerçekleştirdi. Toplamda 5 ilçede 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Adil Karaismailoğlu, Antalya’nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi’ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218’inci saatte kontrol altına alındı"
Dün yangının Antalya’da kontrol altına alınması noktasında umutlu olduklarını söylediklerini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Çünkü dün tüm zor ve rüzgarın çok güçlü olmasına rağmen en kritik noktalarda yangını arkadaşlarımızın cansiperane çalışmaları sayesinde durdurmuştuk. Allah korusunun o kritik yerlerin ötesine gitseydi, 510 gün daha yangın devam edebilirdi. Hamdolsun Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218’inci saatte kontrol altına alındı. Aktif devam eden şuan İbradı Eynif Ovası’nda söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Bugün hem karadan hem de havadan uçak ve helikopterlerimiz bu bölgeye yoğunlaştı. Orada kontrol dışında da bir durum yok çok şükür” diye konuştu.

"59 mahalle etkilendi"
Bugün yangınlara bin 915 araç, 8 bin 155 personelle sahada olduklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Hava unsurlarımız yaklaşık bin 600 sorti gerçekleştirdi. Toplamda beş ilçede 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi. Vatandaşlarımızın yaralarını hızlıca sarıyoruz. Gerek yangın söndürme gerekse hasar tespit noktasında çok sayıda kurumumuz sahada uyum içinde el birliğiyle çalışıyor. Bakanlarımız bu çalışmalarını yakından yönetiyorlar. Yangın süresince cansiperane tüm orman teşkilatına, kamu kurumlarına, Türkiye’nin her yerinden gelen belediyelere, STK’lar tüm gönüllülerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

"ABD'den 2 helikopter geliyor"
Yurt dışından gelen destekler ve talepler hakkında da bilgiler veren Bakan Çavuşoğlu, “Azerbaycan’dan daha önce ekip ve ekipmanlar gelmişti. Azerbaycan’dan dün bir uçak ülkemize geldi Dalaman’a indi. Dün yola çıkan 40 itfaiye aracı ve 162 personel ülkemize Gürcistan’dan giriş yaptı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla 200 ilave ek itfaiye personeli de bu akşam uçakla Dalaman’a intikal edecek. Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile telefonla görüştüm. Kazakistan’dan da iki helikopter yola çıktı, 16 kişilik ekibiyle. İsrail’den bir şirketimizin 2 yangın söndürme uçağı kiraladığını söylemiştim. Bugün Dalaman’a uçaklarda inmiş bulunuyor. ABD’den gelecek 2 helikopterin de pazartesi günü Türkiye’de olacağının bilgisini aldık” dedi.

"Dünyadaki yangınlar"
Bu senenin kritik bir yıl olduğunu ve her yerde yangın olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Bu yangınların söndürülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Antalya’da yangınlar söndürüldü İbradı hariç. Gözümüz, kulağımız, dualarımız, tabii ki orada. Muğla ve diğer bölgelerde çalışan arkadaşlarımız tüm ekiplerimizde o bölgelerde yoğun çalışıyorlar. Yangının söndürülmesi için bakanlıklarımız gerekli yönlendirmeyi yapıyor. Yunanistan’da yangın devam ediyor. Bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı aradım bilgi aldım. Elbette herkes kendi derdiyle uğraşıyor, İtalya’da Balkanlarda yangınlar var. Dünyanın her yerinde birçok ülkede uzun süre devam eden yangınlar var. Biz kendi yangınlarımızı söndürmenin derdindeyken, tabi dünyanın diğer yerindeki yanın ormanları görüyoruz. Tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bu dileğini Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’a da ilettim" ifadelerine yer verdi.

"821 vatandaşımızdan 808’inin tedavisi tamamlandı”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, “Antalya’da orman yangınında 59 mahalle doğrudan etkilendi. 8 bini aşkın personel ve araç ile aynı kararlılık ile çalışmalar devam ediyor. 821 vatandaşımızdan 808’inin tedavisi tamamlandı. 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 45 mahallemizde 2 bin 544 afetzede kardeşimize psikososyal destek veriyoruz. 49 vatandaşımızı yurtlarda misafir ediyoruz. Toplamda acil ihtiyaç olan 146 konteyner kurulumu tamamlandı. 34 gün içerisinde konteyner ihtiyacını AFAD karışılacak. 400 konteyner geldi. 140 çadır kurulumu tamamlandı. Günde 17 bin vatandaşımıza yemek dağıtıyoruz. Hayvanlarımız için veteriner hekimlerimiz çalışmaya devam ediyor” dedi.

“Toplamda 52.5 milyon nakdi yardım gönderildi”
Tarım arazilerinde medyana gelen hasarların tespit çalışmalarının da başladığını belirten Kurum, “Toplamda 52.5 milyon nakdi yardım gönderildi. Toplamda 16 milyon 800 bin lira hesaplara yattı. Kalıcı süreçlerimizi işletiyoruz. 7 ilde bin kişilik ekip ile hasar tespit çalışması yapıyoruz. Muğla dışında yangının söndürüldüğü her noktada hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Antalya’da toplamda 6 bin 340 bağımsız bölüm incelendi. 2 bin 164 bağımsız birim yıkılması tespit edildi. Yeni konutların yapımı için adımları atıyoruz. 503 binanın yıkımı tamamlandı. Tedbir amaçlı elektrik vermediğimiz 2 mahallemiz dışında elektrik verilmeyen mahalle kalmadı. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Çalışmalarımızı başlattık. En geç bir ay içerisinde ihtiyaçlarını giderecek adımları atacağız. Önümüzdeki yaz gelmeden konutları bitiriyor olacağız. 3 ay içerisinde bütün ahırlarımızın yapımını tamamlayacağız. 1 yıl içerisinde tüm alanı ağaçlandıracağız. Daha önce de milletimizin desteği ile nice zorlukların üstesinden geldik, bunu da atlatacağız” dedi.

“Devletimiz çok güçlüdür”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, “Yangınların söndürülmesinde çalışan bütün arkadaşlarımıza minnettarız. Antalya bölgesinde bulunan yangınların sonuna geliyoruz. İnşallah Muğla’da bulunan yangınları da kısa sürede söndüreceğiz. Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız. Bu görülmemiş farklı bir afetti. Bunun da üstesinden geleceğiz. Devletimiz çok güçlüdür” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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