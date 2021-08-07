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Eynif Ovasında yangının 7'inci gününe girildi Yangın söndürme ekiplerine yüzlerce vatandaş da destek veriyor

İHA

Eynif Ovasında yangının 7'inci gününe girildi Yangın söndürme ekiplerine yüzlerce vatandaş da destek veriyor

Antalya’nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinde tekrar başlayan orman yangını devam ediyor.
Havadan ve karadan müdahaleyle dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan Eynif Ovası'ndaki orman yangını öğle saatlerinde tekrar başlamıştı. Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, "Yangın dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı ve öğle saatlerinde Eynif Ovası Burcuoğlu Boğazı, Girendere ve Gölcük mevkiinde poyrazın etkisi ile yeniden alevlendi. Ekipler karadan ve havadan yangına karşı çalışmalarını canla başla sürdürerek şu anda sadece Girendere mevkiinde devem eden yerde mücadele ediyorlar. Diğer bölgeler söndürüldü ve soğutma çalışması sürdürülüyor" dedi.
Yangına, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ve başka illerden gelen belediyelere ait itfaiye ekipleri, orman yangın söndürme ekipleri, itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor. Yangın bölgesinde, uçak ve helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri, TOMA ile kurumlara ait araçlar görev yapıyor. Bölgeye kurulan kazanlarda yemek pişirilerek yüzlerce kişiye yemek veriliyor. Ayrıca bölgede bulunan yaklaşık bin civarındaki Yılkı atlarına ise çeşitli illerden kamyonlarla gelen saman verildiği bildirildi.

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