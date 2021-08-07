AÜ Hastanesinde, son 5 beş yılda gerçekleşen 120 beyin ölümünde sadece 37 aile organ bağışı için izin verdi Pandeminin gölgesinde bu yıl bu sayı 11 beyin ölümünde 4 bağış olarak gerçekleşti AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Tek bir bağış 8 kişinin hayatını kurtarabiliyor" Covid-19 Pandemisinde Organ Bağışı ve Koordinasyonu Yaz Sempozyumu düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ Hastanesinde, son 5 beş yılda gerçekleşen 120 beyin ölümünde sadece 37 aile organ bağışı için izin verdi Pandeminin gölgesinde bu yıl bu sayı 11 beyin ölümünde 4 bağış olarak gerçekleşti AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Tek bir bağış 8 kişinin hayatını kurtarabiliyor" Covid-19 Pandemisinde Organ Bağışı ve Koordinasyonu Yaz Sempozyumu düzenlendi

İHA

AÜ Hastanesinde, son 5 beş yılda gerçekleşen 120 beyin ölümünde sadece 37 aile organ bağışı için izin verdi Pandeminin gölgesinde bu yıl bu sayı 11 beyin ölümünde 4 bağış olarak gerçekleşti AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Tek bir bağış 8 kişinin hayatını kurtarabiliyor" Covid-19 Pandemisinde Organ Bağışı ve Koordinasyonu Yaz Sempozyumu düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof.Dr.Özlenen Özkan, üniversite hastanesinde son 5 beş yılda gerçekleşen 120 beyin ölümünde sadece 37 ailenin organ bağışı için izin verdiğini belirterek, "Pandeminin gölgesinde bu yıl ise bu sayı 11 beyin ölümünde 4 bağış olarak gerçekleşmiş. Tek bir bağış, nakillerle 8 kişinin hayatını kurtarabiliyor. Bu nedenle yaşamak için tek umudu organ nakli olan hastaların yaşamlarını kurtarmak için bu farkındalığı hızla artırmak zorundayız” dedi.
Sağlık Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği tarafından Pandemi Sürecinde Organ Bağışı ve Koordinasyonu Sempozyumu gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu’nda gerçekleşen sempozyuma Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin’in yanı sıra Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Prof. Dr.Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakli Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu ve organ nakli alanında çalışan uzmanlar katıldı.

Tek bir bağış 8 kişinin hayatını kurtarabiliyor
Organ naklinin modern tıbbın en önemli başarıları arasında yer aldığını ve bugüne kadar binlerce insanın hayatını kurtardığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Organ nakli bugün de böbrek ve karaciğer başta olmak üzere son aşamada olan organ yetmezliği çeken binlerce hastanın yaşama tutunması için tek şansı.” dedi. Sağlık alanında hem çok heyecan verici, hem de çok zorlu zamanlarda yaşadıklarını ifade eden Rektör Özkan, “Bilimdeki ilerlemeye, ne yazık ki birçok durumda toplumsal yapı yetişemiyor. Bir tarafta insanlar yeniden hayata tutunurken, ne yazık ki hastaların hepsi o kadar şanslı olmuyor. Talepler artmaya devam ederken, organ bağışı ise bu talepleri karşılayamıyor. Her yıl binlerce hastamızı ne yazık ki organ beklerken kaybediyoruz. Bugün sadece Türkiye’de çoğunluğu böbrek olmak üzere yaklaşık 30 bin hasta organ nakli bekliyor. Belki konuşmam bitene kadar, bu listeye bir kişi daha eklenecek.” şeklinde konuştu. Yapılan organ nakillerinin yaklaşık yüzde 75’inin canlı vericiden yüzde 25’inin ise kadavradan nakiller olduğunu söyleyen Rektör Özkan “Hedefimiz organ bağışı konusunda farkındalığı artırmak olmalı. Üniversitemiz hastanesinde, son 5 beş yılda gerçekleşen 120 beyin ölümünde sadece 37 aile organ bağışı için izin vermiş. Pandeminin gölgesinde bu yıl ise bu sayı 11 beyin ölümünde 4 bağış olarak gerçekleşmiş. Tek bir bağış, nakillerle 8 kişinin hayatını kurtarabiliyor. Bu nedenle yaşamak için tek umudu organ nakli olan hastaların yaşamlarını kurtarmak için bu farkındalığı hızla artırmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Televizyon dizisi ile tanıtım önerisi
Organ bağışı konusunda izlenen yolun tartışmaya açılabileceğini söyleyen Rektör Özkan, “Ülkemizde organ bağışında ‘Genişletilmiş Gönüllülük’ yöntemi yürürlükte. Uygulamada ise beyin ölümü gerçekleşen kişinin Doku ve Organ Bağış Belgesi olsa bile aileden izin alınmadan organlar alınamıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada kadavradan organ nakillerinin yaygın olduğu ülkelere baktığımızda ise ‘İtiraz’ ya da ‘Varsayılmış Rıza’ yöntemi önümüze çıkıyor. Bu yöntemde sağlığında kesin itirazı olmayan herkes organ bağışçısı olarak kabul ediliyor. Umudunu organ nakline bağlayan hasta sayısı her gün artarken, daha fazla organ temin etmek ve bekleme listelerindeki hastalara umut olabilmek için, bu tip bir radikal değişikliği de masaya yatırmalıyız diye düşünüyorum. Ayrıca bağışlarla sağlığına kavuşanların yer alacağı kamu spotlarının yayımlanması, din adamlarının bağışı özendirici açıklamalar yapması, hatta organ nakli konusunun televizyon dizilerinde işlenmesi gibi yöntemler de düşünülmeli.” şeklinde konuştu.

Organ üretimi ve kök hücre çalışmaları
Organ nakilleriyle ilgili çözüm bekleyen konulardan nakil hastalarının hayatları boyunca bağışıklık sitemini baskılayıcı ilaçlar kullanma zorunluluğu ve nakledilen organların zaman içinde yıpranması olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Bu iki konu, bilimin çalışma alanlarının içinde. Hala araştırma aşamasında olsa da, kök hücrelerden yapay organ üretimi bu konuda büyük bir atılımın müjdecisi olabilir. Akdeniz Üniversitesi olarak biz de bu araştırmalara önem veriyoruz. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri birimi olarak organ üretimi ve kök hücre çalışmalarını öncelikli hedef olarak belirledik. Son olarak 7.5 milyon liralık destek verdiğimiz iki projeden birisi de yine organ nakillerinde de kullanılabilecek bio benzer ve bio üstün bir molekülün üretimi konusunda oldu. Dediğim gibi, biz sağlık alanında hem çok heyecan verici, hem de çok zorlu zamanlarda yaşıyoruz. Büyük yeniliklere gebe olan bu dönemde pandemi nedeniyle yaşanan zorlukların ve bunların çözüm önerilerinin tartışıldığı bu sempozyumun herkes için verimli geçmesini diliyorum. Yapılan konuşmaların bilim insanlarına ilham, organ bağışı yapmak isteyenlere cesaret ve organ bekleyenlere ümit vermesi dileği ile hepinizi saygı ile selamlıyorum.” dedi.
Sağlık hizmetlerini vatandaş için en iyi noktaya getirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, “Akdeniz Üniversitesi de her türlü sağlık hizmetinin sunumunda çok değerli bir yeri var. Gerçekten marka bir kurumuz. Özellikle organ nakli konusunda da benim de üzerimde çok büyük emeği var Akdeniz Üniversitesinin burada organ nakli eğitimi almıştım. Çok başarılı işler yapıyorlar. Rektörümüzü ve ekibini tebrik ediyorum geçtiğimiz hafta ikinci rahim nakli gerçekleştirildi hastanın da bugün durumunu öğrendik gayet iyiymiş inşallah şifa ile taburcu olur.” dedi. Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de Antalya’da organ nakli konusunda Akdeniz Üniversitesinin lokomotif konumunda olduğunu ve hem ülkenin hem de bölgenin gurur kaynağı olduğunu söyledi.
Kompozit Doku Nakilleri ve Organ Bağışının Önemi konusunda konuşan Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da sempozyumun ilk oturumunda Türkiye’de artan organ nakli başarıları ile ilgili konuştu. Bu gelişmede Sağlık Bakanlığı’nın konuya yaklaşımının çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özkan, “Genel müdürümüz Akdeniz Üniversitesinin bir marka olduğunu söyledi ama dünyada Sağlık Bakanlığımız bir marka. Uzun yıllar yurtdışında kaldığım ve çalıştığım merkezlerde dünyanın halini en iyi bilenlerden biriyim. Karşılıksız ve iyi bir şekilde yürütülen bir hizmet var.” dedi. Organ naklinin yıllar içerisinde geliştirilerek devam ettiğini ve bundan sonrada daha geliştirileceğini ifade eden Prof. Dr. Ömer Özkan, “Akdeniz Üniversitesi olarak bizler şuana kadar 12 tane nakil yapmış durumdayız. Bunlardan beş tane yüz nakli, beş tane kol nakli ve iki tane de rahim nakli. 85 milyonluk bir ülkede az gibi gelebilir ama bir tanesi bile önemli. Tayvan dünyanın tıpta en iyi ülkelerindendir sadece şuana kadar yaptıkları iki tane kol naklidir ki bunu her yerde gururla sunuyorlar. Japonya’da yok Amerika’da parmakla sayılacak kadar. Bunlar çünkü özellikli iyi merkezlerde yapılması gereken nakiller” şeklinde konuştu.
Sempozyum, akademisyenlerin ve alanında uzmanların bilgi alışverişiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangın Ekolojisi Uzmanı açıkladı: “Manavgat yangının uzun ve şiddetli olmasındaki sebep; ince yanıcılar” Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi: “En ufak bir şeyde yanarlar. Bunlardan çıkan enerji biraz daha kalın dalları, ondan da daha kalın dalları derken o enerji giderek daha büyür ve canlı ağaçlar bile yanmaya başlar” “ Öğüterek, yakarak ya da süpürerek orman dışına çıkarmamız lazım. Orman içerisinde ince yanıcılar yoksa mazot dökseniz yakma şansınız olmaz” “50-60 bin hektarlık bir alanımız yandı. Üzerindeki bütün orman örtüsü tamamen ortadan kalktı” “Bundan sonraki yağacak yağmurlarda toprağın suyu emme şansı ve süresi azalacak. Daha sonraki yıllarda daha fazla kuraklıklara neden olabilir”
YEREL HABERLER Yangın Ekolojisi Uzmanı açıkladı: “Manavgat yangının ...
Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları/ Ek ...
'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü 
YEREL HABERLER 'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü 
Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları/ Ek ...
Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları
YEREL HABERLER Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları
Antalya'da beklenen yağış başladı
YEREL HABERLER Antalya'da beklenen yağış başladı
Eynif Ovasında yangının 7'inci gününe girildi Yangın söndürme ekiplerine yüzlerce vatandaş da destek veriyor
YEREL HABERLER Eynif Ovasında yangının 7'inci gününe girildi Yangın ...
Antalya’da sağanak yağmur
YEREL HABERLER Antalya’da sağanak yağmur
Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi yapmış Jandarma baskın yaptığı bahçede 175 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi
YEREL HABERLER Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi ...
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (15)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (15)
5 gündür kayıp Samet´in cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER 5 gündür kayıp Samet´in cansız bedeni bulundu
Bakan Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı, 59 mahalle etkilendi” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218’inci saatte kontrol altına alındı" “ABD'den gelecek 2 helikopter pazartesi Türkiye'de olacak" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "1 yıl içerisinde tüm alanı ağaçlandıracağız"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları ...
Kayıp üniversiteli gençten acı haber Dağlık alana gidip 5 gündür haber alınamayan gencin, cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp üniversiteli gençten acı haber Dağlık alana ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ”Kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız, normal hayatımıza döneceğiz“ "Bütün ekiplerimiz, araçlarımızın hepsi bu yangına lojistik destek sağladı" "Mobil istasyonlarla sorunu çözdük"
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ”Kısa ...
Kuyumcuda vurgun yapmak isteyen gaspçılar, büyük tezgaha geldi Pompalı tüfekli gaspçılar, tezgahın üzerindeki 60 imitasyon bileziği alarak olay yerinden motosikletle kaçtı Gerçek sandıkları bileziklerle kayıplara karışan gaspçıları, polis her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kuyumcuda vurgun yapmak isteyen gaspçılar, büyük ...
İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
YEREL HABERLER İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon ...
Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın poyrazın etkisi ile yeniden başladı
YEREL HABERLER Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi Sabah ...
Yangının kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor Ekipler yoğun şekilde soğutma çalışması yapıyor Yanmayan alanları korumak için arazözlerin nöbeti bir süre devam edecek
YEREL HABERLER Yangının kontrol altına alındığı Manavgat'ta ...
Antalya’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu
YEREL HABERLER Antalya’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (14)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (14)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde / Ek ...
Başkan Uysal: “Uzun bir mücadele süreci hepimizi bekliyor”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Uzun bir mücadele süreci hepimizi ...
Yangın itfaiyeci kardeşleri buluşturdu
YEREL HABERLER Yangın itfaiyeci kardeşleri buluşturdu