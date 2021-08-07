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Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor

DHA

Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor


Mehmet ÇINARAdem AKALANAslı DURANİbrahim LALELİAlparslan ÇINARÖmer KARÇA/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 10'uncu günde kontrol altına alınan Manavgat ve çevresindeki orman yangınlarını soğutma çalışmalarına devam ediliyor. 5 ilçede 59 mahallede 10 gündür süren yangınlar sonrası bölgedeki toprak ile orman, aynı renk oldu. Kül rengini alan bölgede bazı ağaçların içten içe yanmaya devam ettiği görüldü.
Manavgat'ta, 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. 2'si ormancı 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlardan, ilçe merkezindekini başlatan C.Y. (16), Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. Yangınlar; Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 19 farklı noktada günlerce sürdü, bu ilçelerdeki 59 mahalle büyük zarar gördü. Bölgede 8 uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 1 insansız helikopter, 1915 araç ile 8 bin 155 kişilik personel görev yaptı.
YANGINDAN 821 KİŞİ ETKİLENDİ
Hava müdahalesine katılan uçak ve helikopterler, günde ortalama 1600 sorti yaparak alevlere su bıraktı. Yangından etkilenen 821 kişi ve görevlinin 808'i tedavi edildi, 6 kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor. Yangından etkilenen 2 bin 544 afetzedeye psikososyal destek verildi. Yangınlar devam ederken bölgeye getirilen 400 konteynerden 160'ı kuruldu. Yaralı hayvanların barınma ihtiyacı için de 140 çadır ahır kuruldu. Kızılay günde 17 bin kişiye yemek dağıttı. Yangının sürdüğü 10 gün boyunca bölgede söndürme çalışmaları yapan ekiplere 95 bin kumanya dağıtıldı ve 93 bin öğün de yemek verildi.
503 BİNANIN YIKIMI TAMAMLANDI 
Yaklaşık 1000 kişiyle yapılan hasar tespit çalışmalarında 6 bin 340 bağımsız bölüm incelendi ve tamamlandı. 1352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 binanın hasar gördüğü belirlendi. Yeni konutlar yapılması ve can güvenliği için yıkım süreci başlatıldı ve 503 binanın yıkımı tamamlandı. Bölgeye 47,5 milyon liralık nakdi yardım geldi.
ASKER VE POLİS SAHADA
Yangında orman işletmesine ait söndürme helikopterlerine askeri helikopterlerle de eşlik edildi. Altına suyu taşıması için bambi monte edilen askeri helikopterlerin yangında ilk kez görev aldığı görüldü. Bölgedeki söndürme çalışmalarında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait TOMA'lar da kullanıldı. Çevik Kuvvet ekipleri tahliyeleri sağlarken, komando birlikleri de enkaz kaldırma çalışmalarına yardım etti.
1 İLÇE TAHLİYE EDİLDİ
Yangının yaklaşması üzerine Gündoğmuş ilçesi tahliye edildi, yoğun hava müdahalesi sonucu alevlerin bölgeden uzaklaştırılmasıyla Gündoğmuşlular, 1 gün sonra evlerine dönebildi. Yangının başladığı ilk günlerde 18 bin aboneye elektrik ve su verilemedi. Kısa sürede yapılan çalışmalarla 1 mahalle dışında bütün noktalara elektrik ve su ulaştırıldı.
DUYGULANDIRAN MEKTUPLAR
Manavgat'taki orman yangına Türkiye'nin dört bir yanından ise yardım yağdı. Kıyafet ve gıda yardımları, Manavgat Gençlik Merkezi'nde kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki depoda tasnif edildi. Depoya 400 bin kalem ürün gelirken, 135 bin kalem ürün de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Manavgat Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturduğu Yardım Toplama Merkezi'ne yiyecek içecekten, giyeceğe ve çocuk bezine her türlü yardım gönderildi. Gelen yardım kolilerinin içinden de onlarca mektup ve not çıktı. Çocukların biriktirdiği harçlıklarını ve kumbaralarını yanlarına mektuplar yazarak ve resimler çizerek yollaması, görevlileri duygulandırdı.
EYNİF OVASI'NDA DEVAM EDİYOR
Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Manavgat'ta başlayan büyük yangın, dün saat 15.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. 220 saat süren yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başladı. Aktif olarak İbradı ilçesi Ormana Mahallesi sınırlarındaki Eynif Ovası'nı çevreleyen Gölcük, Belbaşı, Katrancı Dağı'nda ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. 28 Temmuz'dan bu yana 19 farklı noktada çıkan yangınların 18'i söndürülürken, Eynif Ovası'ndaki yangını söndürme çalışmaları da karadan ve havadan sürdürülüyor.
3 BAKAN SAHADAYDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangının başladığı ilk anlarda geldikleri Antalya'da 10 gün boyunca çalışmaları koordine etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ilk günlerde Manavgat'ta bulunurken daha sonra yangınların büyümesi üzerine Muğla'ya geçti.
AFET BÖLGESİNDE LİDERLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi (MP) Genel Başkanı Muharrem İnce, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de afet bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
ORMAN VE TOPRAK AYNI RENK OLDU
Orman ekiplerinin arazözleri ve itfaiye araçlarıyla yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor. Ormanın içinde kül olan ağaçların köklerinin ise içten içe yanmaya devam ettiği görüldü. Yanan alanlarda ağaçlar ve toprak kül rengini aldı. Yangından büyük oranda etkilenen Manavgat'ın Sırtköy Mahallesi'ne gidilen yolda yer alan çam ağaçlarının üzerindeki kozalaklar da simsiyah oldu. Bölgede yangından etkilenmeyen ağaçlar ise sarardı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAdem AKALANAslı DURANİbrahim LALELİAlparslan ÇINARÖmer KARÇA
2021-08-07 12:17:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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