Görev alanında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti Orman işçisi kirlenen üniformasını da yıkayıp serdi, ardından yenilerini giyip görevinin başına döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görev alanında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti Orman işçisi kirlenen üniformasını da yıkayıp serdi, ardından yenilerini giyip görevinin başına döndü

İHA

Görev alanında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti Orman işçisi kirlenen üniformasını da yıkayıp serdi, ardından yenilerini giyip görevinin başına döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürmek için gece gündüz çalışan orman işçisinin, görevli olduğu arazözün musluğundan akan suyla duşunu alıp görevine devam etti.
Manavgat’ta 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınları 10. gününde kontrol altına alındı. Bu yangınları söndürmek için Türkiye’nin farklı noktalarından gelen arazöz işçileri gece gündüz seferber oldu. 10 gündür ailelerinden ve bir ev ortamından uzak olan alev savaşçılarının tüm ihtiyaçları görev yaptıkları bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaştırılıyor. Kimi orman işçileri alevlerin karşısında mücadele ederken kimi ise soğutma çalışması yapıyor. Bu görevi cansiperane yapan ekiplerin elleri, yüzü kıyafetleri de simsiyah oluyor.
Orman işçilerinin yoğun çalışması sonucu 10. gününde dün Kızıldağ mevkiinde kontrol altına alınan orman yangınında bir arazöz ekibinin kameralara yansıyan görüntüleri duygulandırdı.

"Hem duş aldı hem üniformasını yıkadı"
Tüm zor şartlara rağmen, tehlikeye aldırmadan bir ağaç bile yanmasın diye mücadele eden arazöz işçilerinden Ali Yılmaz, soğutma çalışması yapılan noktada, arazözdeki musluktan akan suyla kirlenmiş kıyafetlerini yıkadı. Kıyafetlerini sabunla yıkayan işçi daha sonra güneş gören bir noktaya serdi.
Elleri yüzü ve vücudu da is olan işçi Ali Yılmaz, arazözün altına girip musluktan akan suyla kısa sürede duş aldı. Duşunu alan işçi verilen yeni kıyafetlerini giydikten sonra görevine döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor
Antalya'da beklenen yağış başladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da beklenen yağış başladı/ Ek fotoğraflar
Yangının vurup geçtiği Kalemler Mahallesi’nde 100 arı kovanından, 80’i yandı Sabah arılığına geldi 20 kovanının yanmadığını görünce hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı
YEREL HABERLER Yangının vurup geçtiği Kalemler Mahallesi’nde 100 arı ...
“Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi?” diye fotoğraf çektirdiği motosiklet sonu oldu Antalya’da motosiklet tutkunu genç kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER “Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi?” diye ...
Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden söndürme ekiplerine gönül sofrası Ekipler 53 yaşındaki Ayşegül Aydın’ın, yufka ekmeği, keçi peyniri ve çay ikramıyla mola verdi Yörükler söndürme ekiplerini yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Bin 200 rakımlı yangın bölgesinde, Ayşegül teyzeden ...
MURGEM tercih günleri
YEREL HABERLER MURGEM tercih günleri
AÜ Hastanesinde, son 5 beş yılda gerçekleşen 120 beyin ölümünde sadece 37 aile organ bağışı için izin verdi Pandeminin gölgesinde bu yıl bu sayı 11 beyin ölümünde 4 bağış olarak gerçekleşti AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Tek bir bağış 8 kişinin hayatını kurtarabiliyor" Covid-19 Pandemisinde Organ Bağışı ve Koordinasyonu Yaz Sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER AÜ Hastanesinde, son 5 beş yılda gerçekleşen 120 ...
Yangın Ekolojisi Uzmanı açıkladı: “Manavgat yangının uzun ve şiddetli olmasındaki sebep; ince yanıcılar” Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi: “En ufak bir şeyde yanarlar. Bunlardan çıkan enerji biraz daha kalın dalları, ondan da daha kalın dalları derken o enerji giderek daha büyür ve canlı ağaçlar bile yanmaya başlar” “ Öğüterek, yakarak ya da süpürerek orman dışına çıkarmamız lazım. Orman içerisinde ince yanıcılar yoksa mazot dökseniz yakma şansınız olmaz” “50-60 bin hektarlık bir alanımız yandı. Üzerindeki bütün orman örtüsü tamamen ortadan kalktı” “Bundan sonraki yağacak yağmurlarda toprağın suyu emme şansı ve süresi azalacak. Daha sonraki yıllarda daha fazla kuraklıklara neden olabilir”
YEREL HABERLER Yangın Ekolojisi Uzmanı açıkladı: “Manavgat yangının ...
Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları/ Ek ...
'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü 
YEREL HABERLER 'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü 
Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları/ Ek ...
Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları
YEREL HABERLER Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları
Antalya'da beklenen yağış başladı
YEREL HABERLER Antalya'da beklenen yağış başladı
Eynif Ovasında yangının 7'inci gününe girildi Yangın söndürme ekiplerine yüzlerce vatandaş da destek veriyor
YEREL HABERLER Eynif Ovasında yangının 7'inci gününe girildi Yangın ...
Antalya’da sağanak yağmur
YEREL HABERLER Antalya’da sağanak yağmur
Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi yapmış Jandarma baskın yaptığı bahçede 175 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi
YEREL HABERLER Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi ...
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (15)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (15)
5 gündür kayıp Samet´in cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER 5 gündür kayıp Samet´in cansız bedeni bulundu
Bakan Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı, 59 mahalle etkilendi” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218’inci saatte kontrol altına alındı" “ABD'den gelecek 2 helikopter pazartesi Türkiye'de olacak" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "1 yıl içerisinde tüm alanı ağaçlandıracağız"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları ...
Kayıp üniversiteli gençten acı haber Dağlık alana gidip 5 gündür haber alınamayan gencin, cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp üniversiteli gençten acı haber Dağlık alana ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ”Kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız, normal hayatımıza döneceğiz“ "Bütün ekiplerimiz, araçlarımızın hepsi bu yangına lojistik destek sağladı" "Mobil istasyonlarla sorunu çözdük"
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ”Kısa ...
Kuyumcuda vurgun yapmak isteyen gaspçılar, büyük tezgaha geldi Pompalı tüfekli gaspçılar, tezgahın üzerindeki 60 imitasyon bileziği alarak olay yerinden motosikletle kaçtı Gerçek sandıkları bileziklerle kayıplara karışan gaspçıları, polis her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kuyumcuda vurgun yapmak isteyen gaspçılar, büyük ...
İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
YEREL HABERLER İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon ...
Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın poyrazın etkisi ile yeniden başladı
YEREL HABERLER Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi Sabah ...