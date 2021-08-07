Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (2)



BAŞKAN BÖCEK ULUKAPI VE ÇELTİKÇİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'ın Ulukapı ve Çeltikçi mahallelerinde yangında zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Genel Sekreter Cansel Tuncer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Böcek, vatandaşlarla da bir araya geldi. Başkan Böcek, Manavgat yangınında evi yanan Ulukapı Mahallesi'nden Arif Şen´i ziyaret ettikten sonra afetzedeler için Çeltikçi Hayvan Pazarı'nda kurulan Büyükşehir Belediyesi'nin yem ve saman dağıtım noktasını gezdi. Besicilerin küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının bakımı, yem ve saman ihtiyacının karşılanması noktasında hassasiyetle çalıştıklarını söyleyen Başkan Böcek, "Besicilerimizin çok sayıda hayvanı telef oldu. Yaşayanlar için ise beslenme ihtiyacı var. Bu noktadaki ihtiyacı karşılayabilmek için kurduğumuz Çeltikçi'deki yem ve saman dağıtım noktasında büyük bir talep var. Personelimiz büyük bir gayretle bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyor" dedi.

Manavgat başta olmak üzere 5 ilçede çıkan yangınların herkesi derinden üzdüğünü ve canını yaktığını söyleyen Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yangının izlerini silmek için de tüm gücüyle seferber olduğunu belirtti. Hasar tespit ve ihtiyaçların karşılanması çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Böcek, "El ele vererek acıları dindirecek ve halkımızın bir an önce normal hayatına dönebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Mahallelerde kurduğumuz iletişim çadırları ile vatandaşımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin yanındayız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-08-07 12:29:11



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