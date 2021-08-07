Kıbrıs'ta açılan Likya seramikleri sergisinde ALKÜ izi

Akdeniz’in kültürel simgelerinden ilham alan sergi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği, “Likya Pentekonterleri ve Apollonları Seramik Sergisi”, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO MYO Tasarım Bölümü öğretim elemanı, sanatçı ve akademisyen Serdar Aslan tarafından, M.Ö. 5’inci yüzyıl Likya pentekonterlerinin olası görünümlerini dört yıl süren çalışmalar sonucunda boyutlandırması ile ortaya çıkan eserlerden oluşuyor. Ayrıca Likya Uygarlığı’nın izlerini taşıyan miğfer ve seramik heykel, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.



Sergide bilim ve sanat bir arada

ALKÜ’nün adını KKTC’de taşımanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Aslan, “Antik çağlarda Akdeniz’de boy gösteren bu antik kadırgalar, bütün bölgede olduğu gibi Akdeniz’in kalbi Kıbrıs’ta da tarih boyunca önemli kültürel izler bıraktı. Bu nedenle Likya ve Apollon sikkelerinden yola çıkılarak hazırlanan eserler, sadece değerli birer sanat eseri değil aynı zamanda çok önemli tarihsel parçalar olarak öne çıkıyor. Bilim ve sanatın bir arada uygulandığı sergi, oldukça büyük bir öneme sahip.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılan sergi Eylül’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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