Samet´in cansız bedenini yakınları aldı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında



Bülent TATOĞULLARILevent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)TATİL için geldiği Antalya´nın Kemer ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Samet Işıtan'ın (26) cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.

Geçen hafta cumartesi günü Kemer´e bağlı Çıralı´ya gelerek bir kampinge yerleşen üniversite öğrencisi Samet Işıtan, 2 Ağustos günü sabahı yürüyüşe çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi Samet Işıtan için bir gün sonra kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Çıralı yolu üzerindeki dağlık alanlarda arama çalışmaları yoğunlaşırken, dün saat 17.10 sıralarında yaklaşık 20 metrelik uçurumun altındaki kayalık alanda, jandarma ekipleri tarafından Samet Işıtan´ın cansız bedeni bulundu. Işıtan´ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

Samet Işıtan´ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, arama çalışmaları sırasında Samet Işıtan'ın Çıralı merkezindeki restoran ve pastanenin önünden yürüdüğü görüntülere ulaştı.

Samet Işıtan´ın yakınları sabah saatlerinde cesedi teslim almak için Adli Tıp Kurumu morgunun önüne geldi. Işıtan´ın yakınları, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı, morgun önünde bulunan kapalı alana sığındı.

Yağmurun dinmesinin ardından Işıtan´ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Bülent TATOĞULLARILevent YENİGÜN

2021-08-07 15:28:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.