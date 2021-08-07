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Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (5)

DHA

Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (5)


İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
Antalya'nın İbradı ilçesindeki orman yangını, yağmur ve ekiplerin müdahalesiyle sönerken, soğutma çalışmaları ise yüksek noktalarda karadan devam ediyor. İbradı'nın Ormana Mahallesi'nde kontrol altına alınan orman yangını sonrası yağmurun da yağmasıyla soğutma çalışmalarına ağırlık verilmeye başlandı. İlçede bir süre yağmur yağan ve daha sonra tekrar güneşin açtığı Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkilerindeki ormanlık alanda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçileri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının, yılkı atların yoğun olarak bulunduğu Eynif Ovası'na inmesi engellendi. İbradı'da yangını söndürmek için bulunan ekiplerden, görevlerini tamamlayanlar ise uygun noktada araçlarını yağmur altında temizledikten sonra Manavgat'ta yer alan depolama merkezine doğru yola çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'lar da görev bitimi alandan götürüldü. Yangın söndürme çalışmasına katılan ekiplerin bir bölümü ise ormanlık alanın yüksek kesimlerinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.Adem AKALAN/ İBRADI (Antalya), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / İbradi Adem AKALAN
2021-08-07 15:38:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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