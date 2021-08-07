Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (6)

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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BAŞKAN BÖCEK KONTROL AMAÇLI HASTANEDE

Manavgat ve çevresindeki yangın bölgelerinde günlerdir mesai yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle bu sabah kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Başkan Böcek'in tahlillerinin yapıldığı ve bir süre dinleneceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya

2021-08-07 16:31:18



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