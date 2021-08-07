Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (10)

OĞUL BÖCEK: GENEL DURUMU İYİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun koronavirüs tedavisi görmesine rağmen doktorların uyarılarını dikkate almayarak, söndürme çalışmaları boyunca yangın bölgelerini ziyarete gitti. Kendisini yorgun ve halsiz hissetmesi üzerine Başkan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek, tetkiklerini yaptırdı. Başkan Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi veren oğlu Gökhan Böcek, 10 gün süren orman yangını sürecinden sonra babasının kendisini halsiz hissetmesi üzerine koronavirüs tedavisi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlarıyla görüştüğünü anlattı. Böcek, "Doktorlar, 'Gelin en azından sonuçlarınıza bakalım' dedikleri için biz de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeyiz. Genel durumu iyi. 'Basın mensupları aşağıda sen onlara iyi olduğumu söyle' dedi. Sonuçları çıktıktan sonra gerekli açıklamayı yapacaktır. Daha dün basın açıklaması yaptığında doktorlarının kendisini uyardığını söylemişti. Normal kan tetkikleri yapılıyor, sıkıntılı bir durum yok. Yoğun bir yangın süreci geçti, şu an durumu iyi" dedi.Aslı DURANTolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURANTolga YILDIRIM
2021-08-07 17:35:19
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