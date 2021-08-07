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Jandarma Siber Suçlar Şubesi, provakatörlere göz açtırmadı, 66 şüpheli tespit edildi Bin 742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve Bin 347 web sitesinin incelendi

İHA

Jandarma Siber Suçlar Şubesi, provakatörlere göz açtırmadı, 66 şüpheli tespit edildi Bin 742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve Bin 347 web sitesinin incelendi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ülkenin farklı yerlerinde başlayan yangın olayları ile ilgili provokatif paylaşımlar yapmak isteyen kişileri tespit etmek maksadıyla bin 742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve bin 347 web sitesini inceledi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat ilçesinde ve daha sonra ülkenin farklı yerlerinde başlayan yangın olayları ile ilgili provokatif paylaşımlar yapmak isteyen kişileri tespit etmek maksadıyla bin 742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve bin 347 web sitesini inceledi.
Sosyal medya hesaplarında açık kaynak araştırmalarına dayalı yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde TCK216 Halkı Kin Ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Veya Aşağılama Suçu, TCK301 Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini Devletin Kurumlarını Aşağılama, TCK299 Cumhur Başkanına Hakaret suçlarını işlediği tespit edilen 66 şüphelinin kimliği tespit edilerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla koordine kuruldu. Sosyal medyada ya da internet ortamında gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıdığı yönünde haber yayını yapan 17 “haber sayfası ve web sitesinin” erişime engellenmeleri maksadıyla Sulh Ceza Hakimliğine gerekli bildirimler yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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