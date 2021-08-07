Başkan Böcek hastaneden ayrıldı, evinde istirahat edecek

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Sabah saatlerinde solunum sıkıntısı ve ateş sebebiyle kontrol amaçlı gittiği hastanede tetkikleri yapılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneden ayrıldı. Böcek'in birkaç gün evinde istirahat edeceği öğrenildi.



Daha önce uzun süreli Covid19 tedavisi gören Böcek'in ciğerlerindeki hassasiyet sebebiyle son 10 gündür yangın bölgesindeki çalışmalar sırasında dumandan kaynaklı sıkıntı yaşamış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi. 5 Ağustos tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda doktorların dumana karşı kendisini uyardığını söyleyen ve dün öksürmeye başladığı için bugün dinlenmeye çekilen Başkan Muhittin Böcek, sabah saatlerinde solunum problemi ve yüksek ateş sebebiyle kontrol için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Böcek'in durumunun tespiti için yapılan tetkiklerin ardından durumunun iyi olduğuna karar verildi. Başkan Böcek'in evinde birkaç gün istirahat edeceği bildirildi.

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