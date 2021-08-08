Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (3)

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SAHRA HASTANESİNDE HER ÇEŞİT HAYVANA TEDAVİ

Manavgat'taki orman yangınında 60 bin hektar alan küle dönerken bir yandan da yaraların sarılması için çalışmalar hızla ilerliyor. Ağır hasar gören 2 bin 6 konutun yıkım işlemi sürüyor. 7 kişinin yaşamını yitirdiği afette binlerce hayvan ölürken, yaralı olanlar da gönüllüler tarafından güvenli bölgeye götürüldü. Hayvanlar için Türkiye'nin en büyük sahra hastanesi Manavgat ilçe merkezine kuruldu. Yangında zarar gören karga, koyun, buzağı, eşek, baykuş, kaplumbağa, tavuk, kedi ve köpekler bu hastanede tedaviye alındı. Gönüllü veteriner hekimler tarafından yapılan tedavilerde hayvanlara birer de isim verildi. Gebe hayvanlar için ultrason cihazı, kan tetkikleri için laboratuvar ve mama deposu, yine alan içerisinde çadırlarda yer alıyor.

AĞIR YARALANAN BAYKUŞ, KURTARILAMADI

Yangın nedeniyle alandan uzaklaşan bir aile bebeklerinin bezini değiştirmek için yol kenarında durdukları yerde ağır yaralı baykuş buldu. Baykuşu alan aile, sahra hastanesine getirdi. Baykuş tedavi edilirken, öldü. Baykuşun tüm bakımlarını üstlenen ve tedavi etmeye çalışan veteriner hekim teknikeri ve ziraat mühendisi Merve Gülistan Aydın, "İsmini Merve koymuştum. Tedavi etmeye çalışıyordum. Bebeklerinin bezini değiştirmek için yol kenarında duraksayan aile bulup getirmiş, ne yazık ki kurtaramadık. Çok üzüldüm bu duruma. Bir de beni ağır yanıkla getirilen koyunun tedavi sırasında gözlerinden yaş gelmesi çok etkiledi. Burada gönüllü olarak çok sayıda arkadaşımız 24 saat boyunca destek oluyor" dedi.

Sahra hastanesine gün içinde çok sayıda ziyaretçi de geliyor. Ziyaretçiler hayvanların hem bakım hem de beslenmesine yardımcı oluyor.

Alparslan ÇINAR/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Alparslan ÇINAR

2021-08-08 12:12:59



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