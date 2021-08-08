Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (4)

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YANGIN NEDENİYLE DÜĞÜNLER DE İPTAL OLDU

Tüm Türkiye'yi acıya boğan ve 10 günlük sürede çok büyük ormanlık alanla, 59 mahallede çok sayıda ev, ahır, depo ve iş yeriyle, binlerce canlının yaşamını yitirdiği yangında, 28 Temmuz itibarıyla yangın bölgelerindeki düğün rezervasyonlarının tamamı iptal edildi. Irmak Kır Düğün işletmesi müdürü Ferhat Duran, bölgedeki afetten dolayı 10 günlük zaman zarfındaki tüm düğünleri iptal ettiklerini belirterek, "Tabii ki acının içinde düğün yapmak kolay bir şey değil. Ertelediğimiz düğünler oldu, iptal edenler oldu. Böyle bir konumda burada düğün yapamayacağımızı söyledik. Onlar da sağolsun anlayış gösterdiler ve erteledik. Eylül sezon sonu itibarıyla, 15 gün sonrasına ertelenenler oldu. İçerideki tarihlerin uygunluğuna göre yeniden düzenlendi" dedi.

KISIK SESLİ MÜZİK KARARI

Düğün rezervasyonu olanlardan bazılarının, bölgelerde evi yananlar olduğunu da belirten Duran, "Onlar zaten ileri tarihe attı veya iptal etti. Onların verdiği ücretleri iade ettik. Bölgesel mekan sahipleri olarak da bir toplantı yaptık geçen hafa cuma günü. Bundan sonra yapılacak düğünleri de kısık sesle ve daha az zaman içinde planlıyoruz. Müzik kısık olacak. Süre olarak 21.00'de başlayıp, bir iki saate bitirilecek" diye konuştu.

Mehmet ÇINARAdem AKALAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINARAdem AKALAN

2021-08-08 12:21:04



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