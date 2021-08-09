Başkan Esen: "Aşılamada teşvik önemli"

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Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten’in başkanlığında düzenlenen Muhtarlar, Birim Amirleri ve Güvenlik Toplantısı’na katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemiye yönelik belediyenin çalışmalarını anlattı.

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten’in başkanlığında ilçede huzur ve güven ortamının sağlanması ve alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in yanı sıra, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanı Durdu Eren, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Bülent Cumhur Gözeteci ile ilçe siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Çakırlar’da gerçekleştirilen toplantıda, ilçede genel güvenlik konusunda yürütülecek hizmetler, alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.



Mücadele devam ediyor

Pandemiye yönelik belediye çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamlığı ile işbirliği içinde süreci başarıyla yürüttüklerini dile getirdi. Pandemide sürecin olumlu seyretmesi için vatandaşların duyarlılığının önemine değinen Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak bu konuda üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini bildirdi. Aşılama ile ilgili görüşlerini de aktaran Esen, “Bu tamamen insanın vücut bütünlüğüyle ilgili bir durum. Bu nedenle de aşılama yönünde insanlara herhangi dayatma yapmak mümkün olamaz. Sadece teşvik söz konusu olabilir. Bu noktada da hükümetin temsilcisi olarak Kaymakamımız Kamil Köten’in direktifleri doğrultusunda hareket edeceğimizi ifade etmek isterim” dedi

Kamil Köten ise konuşmasında, Konyaaltı Belediyesi ile bu süreci işbirliği ve uyum içinde için de yürüttüklerini belirterek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Toplantı, muhtarların talep ve önerileri ile son buldu.

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