Adaylar OSB Teknik Koleji’ne kayıt olabilmek alet kullanıp hayallerini anlattılar Uzmanlar öğrencilerde yetenek ve istek aradı

Antalya OSB Teknik Koleji’ne kayıt hakkı kazanan öğrenciler, meslek ve kültür öğretmenleri ile psikolojik danışman ve sektör temsilcilerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Performansı Mülakatının ardından belirlendi.



Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ne kesin kayıt hakkı kazanacak öğrencilerin belirlenmesini sağlayacak süreç tamamlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, Antalya OSB Teknik Koleji’ne ön kayıt yaptıran bine yakın aile ile irtibata geçilerek öğrenciler Mesleki Yeterlilik Testi için okula davet edildi. Mesleki yeterlilik testinde başarılı olan öğrenciler, bir sonraki aşama olan Özel Yetenek ve İlgi Başarı Testine tabi tutuldu. Her iki testte aranan kriterleri yerine getiren öğrenciler, meslek ve kültür öğretmenleri ile psikolojik danışman ve sektör temsilcilerinden oluşan heyet tarafından Mesleki Yeterlilik Performansı Mülakatına alındı.



“Mülakatta alet kullandılar”

Mülakat kapsamında gençlere kayıt yaptırmak istedikleri meslek alanı ile ilgili sorular sorulup aletedevat kullanması istendi. Öğrencilere, mesleğe olan ilgisi, sorunlara getirdiği çözüm önerileri, hayalleri, gelecek planları, el becerisi, yeteneği, genel kültür gibi kriterler üzerinden puanlar verildi. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ortaokul başarı puanı, uygulanan 2 test, mesleki yeterlilik performansı mülakatı ve LGS’den aldığı puan ortalaması en yüksek olanlar arasından belirlendi.



“Bine yakın başvuru”

Mülakatın bir bölümüne katılıp öğrenciler ile sohbet eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda gençler ile yüz yüze gelmenin, onlarla tanışmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Çok heyecanlı olduklarını belirten Başkan Bahar, “Çocuklarımızı sevdikleri, istedikleri mesleği edinebilmeleri için mülakata alıyoruz. Uyguladığımız testleri ve mülakatı uzun araştırma ve çalışmalar sonucunda oluşturduk ve evrensel normları değer olarak aldık. Bölge yönetimi olarak okulu devir aldığımızda buraya kayıt için yapılan başvuru sayısı 100’lü sayıların altındaydı. Okulda yaşanan dönüşümden sonra, bugün bine yakın kayıt başvurusu aldık. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı olmakla birlikte, bir nebze de üzüntü yaşamamıza neden oluyor çünkü başvuru yapan bin kişi içerisinden sınırlı sayıda kişiyi kabul edebileceğiz. Bölge sanayicilerimize layık bir okul vücuda getiriyoruz, inşallah aranan eleman diye tabir ettiğimiz kalifiye insan kıymetini, en az bir yabancı dil bilecek ve konusunda uzmanlaşmış bir halde mezun edip ülkemize kazandırmış olacağız” dedi.



“Elit gençler”

İki yıl süren titiz çalışmalar sonucu okulu bir meslek lisesinin ötesine taşıdıklarını aktaran Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa Gizli, “Kolej standartlarında, çocuklarımızın mutlu olacağı ve özgüvenlerinin gelişeceği, bünyesinde her türlü sosyal aktiviteyi bulunduran bir dönüşüm gerçekleştirdik. Teknik insanın elitinin, diğer dalların eliti kadar önemli olduğunun bilincine vararak, çocuklarımızın da iyi bir sistem ile renkli bir eğitim ile elit gençler yaratabileceğimize inandık. Çok iyi bir eğitim kadrosu ile de bunu başaracağımıza inanıyoruz. Çocuklarımıza mesleğin, diplomadan daha önemli olduğunu gösterip, hayata çok daha çabuk ve mutlu bireyler kazandırmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

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