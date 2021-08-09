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Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor

DHA

Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor


Alparslan ÇINARİbrahim LALELİAdem AKALANMehmet ÇINAR/ MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren, 60 bin hektarlık alanı ve 59 mahalleyi kül eden büyük yangının ardından yaralar sarılmaya başlandı. 200 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ayni yardım ulaştırılırken, bölgede zarar gören ve yıkılan binaların yerine yenilerinin de yapımı başladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye'nin 81 ili ve yurt dışından Yangın Dayanışma Merkezi'ne gönderilen yardım malzemelerinin yangınzedelere en hızlı şekilde ulaştırılması için bölgede gönüllülere ihtiyaç duyulduğu çağrısında bulundu.
Manavgat'ta 28 Temmuz günü saat 11.30'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. 2'si ormancı 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlardan ilçe merkezindekini başlatan C.Y. (16) 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. Yangınlar, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 21 farklı noktada günlerce sürdü. 60 bin hektarlık alanın yok olduğu ve 59 mahallenin büyük zarar gördüğü yangın, 220 saat süren mücadele sonrasında 6 Ağustos'ta saat 15.30'da kontrol altına alındı.
YARALARIN SARILMASINA DESTEK
8 uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 2 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 1915 araç ve 8 bin 155 personelin görev aldığı Manavgat yangını kontrol altına alındıktan sonra bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Bölgede binlerce köylü, hem Antalya ve ilçeleri hem de Türkiye'nin birçok ilinden gelen gönüllülerle yaraların sarılmasına destek oluyor. Bölgede hayvanlar için sahra çadırı kuruldu. Sahra çadırında yangından yaralı kurtarılan koyun, keçi, eşek, kaplumbağa, kedi ve köpekler tedavi ediliyor. Bu işlemi de yine gönüllü veteriner hekimler yerine getiriyor.
GÜNDE 17 BİN KİŞİYE YEMEK
Kızılay ve AFAD ekipleri, bölgede ayni ve nakdi yardımlara devam ederken ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar 200 binin üzerinde gıda ve kıyafet desteği verildi. Şu ana kadar getirilen 400 konteynerden 146'sı kuruldu. Kızılay günde ortalama 17 bin vatandaşa sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Ayrıca zarar gören binaların yıkım işleri devam ederken, bazı mahallelerde yeni binaların inşası için temeller atılıyor.
YANGIN MÜZESİ YAPILACAK
Yangının başladığı andan itibaren alanda hem söndürme hem de yaraların sarılması için çaba gösteren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye tarihine geçen en büyük orman yangını olan Manavgat'taki yangının unutulmaması için müze projesi üzerine çalışıyor. Gelecek nesillere ne kadar büyük bir felaketin yaşandığını aktarabilmek adına düşünülen müzede yanan alanlardan getirilen zarar görmüş eşyaların ve ormanlık alanların havadan fotoğraflarının yer alması planlanıyor. Başkan Sözen, çocukların mektup ve resimlerle gönderdiği kumbara ve harçlıklarını da bu müzede sergilemeyi amaçlıyor.
MANAVGAT'TAN GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI
Manavgat'ta yangın sonrası tüm devlet kurumları ve belediyleler bölgede yaraların sarılması için mücadele ediyor. Türkiye'nin her yerinden ayni ve nakdi yardımların yağdığı bölgede, yardım malzemelerinin yangınzedelere ulaştırılması için gönüllülere ihtiyaç duyuluyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Türkiye'nin 81 ili ve yurt dışından Manavgat Belediyemizin Yangın Dayanışma Merkezi'ne gönderdiği yardım malzemelerinin yangınzede vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaştırılmasında gönüllü olarak çalışmak isteyen herkesi Atatürk Kültür Merkezi'mize bekliyoruz" dedi.
İKİNCİ EL GÖNDERMEYİN
Yangınzedeler için başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili uyarıda da bulunan Başkan Sözen "Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle, sağlığımızı korumak amacıyla ikinci el giyim, ev eşyası gibi her türlü kullanılmış malzemelerin gönderilmemesini önemle rica ediyoruz" diye konuştu.
ÇOCUKLAR BİLE GÖNÜLLÜ OLDU
Yurt içi ve yurt dışından yoğun bir ayni yardım gelmesi nedeniyle belediye personeli haricinde, günde 300'e yakın gönüllü bölgede görev alıyor. Gönüllüler belediyeye ait toplam 4 merkezde tüm koli ve paketleri ihtiyaç durumuna göre yeniden düzenliyor ve yangınzedelere ulaştırıyor. Başkan Sözen, Yangın Dayanışma Merkezi'nde gönüllü görev alan çocukları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yangının bıkmadan, yorulmadan çalışan kendileri küçük ama yürekleri büyük olan çocuklarımızın duyarlılıkları gözlerimizi yaşartıyor. Küçücük ellerinizle kocaman yüreğinize yerleştirdiğiniz sorumluluk duygularınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Manavgat'taki büyük yangında Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiindeki evlerinde Osman (55) ve Şehri Gardaş (50) çifti, Kalemler Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde Fahri Yiğitokur (60) ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur (58), Akseki'ye bağlı Kepezbeleni'ndeki evinin önünde Hasan Ali Yüksel (82) ile Gebece Mahallesi Güğlen Dağı Beloluk mevkiinde orman işçileri Erdal Tokva (37) ve Yaşar Cinbaş (53) arazözde yanarak can verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerine göre bölgede 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Bitkisel zarar ve ölen hayvanlarla ilgili son verilere göre, 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, 1441 arılı kovan, 1006 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan öldü.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARİbrahim LALELİAdem AKALANMehmet ÇINAR
2021-08-09 12:19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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