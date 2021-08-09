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Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (3)

DHA

Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (3)


YANAN EVLERİN YERİNE DÜĞMELİ YÖRESEL EVLER GELİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Manavgat'ta 59 kırsal mahallede yangından etkilenen binin üzerindeki evin yerine bir yıl içinde yapılacak yeni evlerle ilgili, bir ve iki katlı iki tip proje hazırlandı. Yeni evlerin projesinde, bölgede 'düğmeli evler' olarak bilinen yöresel mimariden esinlenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz'da öğle saatlerinde dört ayrı noktada başlayan ve Alanya, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında, bölgedeki 59 mahallede, yerleşim yerlerinde birçok ev, ahır, depo ve iş yeri de küle döndü. Yangının ikinci günü itibarıyla bölgeye gelip yaklaşık 10 gün boyunca mahalleleri tek tek ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında, bakanlığın ilgili tüm ekipleri tarafından yangın yaşanan mahallelerde hasar tespit çalışmaları başlatılmıştı.
Bakan Kurum'un verdiği son bilgilere göre, 28 Temmuz'da başlayan yangından Antalya'da 59 mahalle etkilendi. Toplam 6 bin 340 bağımsız bölüm incelenerek, 2 bin 164 birimin ağır hasarlı, yıkık ve yıkılması gereken yapılar olduğu tespit edildi. Yapıların birçoğu evlerden, diğerleri ise ahır, depo veya iş yerinden oluşuyor.
DÜĞMELİ EVLERE BENZİYOR
Bölgede yananların yerine yapılacak yeni evlerle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, bir ve iki katlı, bölgedeki 'düğmeli evler' gibi yöresel mimariyi andıran örnek projeler hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı eliyle ilk temeli de Karaöz Mahallesi'nde attı. Bir ay sonra tamamlanması planlanan ev, tek katlı olacak.
EVLER AYNI YERLERİNE YAPILACAK
Bakan Kurum, bölgede yaptığı açıklamalarda, konutların kendi yöresel mimarisiyle inşa edileceğini, altında ahırı, deposu, üstünde 3+1 varsa 3+1, 2+1 varsa 2+1 konutunun aynısı olacak şekilde yapılacağını söyledi. Kurum, "Bu konutlarımız hiçbir şekilde özel çevre koruma bölgeleri, doğal sit alanları veya orman alanlarına yapılmayacak. Aynı köylümüzün yeri nereyse oraya yapılacak veya hazine mülkiyetine yerleşime uygun alanlara yapacağız. Dolayısıyla herhangi bir doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi veya orman alanını bugüne kadar imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya, ne Muğla, ne Marmaris, ne de Bodrum'da imara açmayacağız. Yine aynı yerine yapacağız" dedi.
AHIRLAR 3 AY İÇİNDE HAZIR
Konutların TOKİ Başkanlığı eliyle yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti:
"İlk önce ahırlarımızın ihalelerini kısa bir zamanda yapmak istiyoruz. Çünkü vatandaşımızın hayvanları şu an yaylalarda ve iki ay sonra ahırlarına gelecek. Ahırlarımızı 2-3 ay içinde, bölgede zarar gören ne kadar ahır varsa, yayladan gelmeye müteakip mevcut yerlerine yapacağız. Konutlarımızla ilgili de bir ay içinde ihalelerimizi yapıp en geç önümüzdeki yaza kadar, binden fazla konutumuzu hızlı şekilde yapacağız. Diğer taraftan evi yıkılan, tamamen zarar gören vatandaşlarımıza eşya ve kira yardımı yapılıyor."
BİNE YAKIN YIKIM GERÇEKLEŞTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, hasar tespitleri yapılan ve yıkılması kararlaştırılan yapıları, ilk olarak sprey kırmızı boyayla çarpı koyarak işaretledi. Yıkılması gerekenler işaretlendikten sonra ise bölgede ağır hasarlı yapıların yerine yeni konutlar yapılması ve bölge vatandaşının can güvenliği için, yangın sürecinde başlatılan çalışmalarda bugüne kadar bine yakın yapı yıkıldı ve molozları da kaldırılıyor.
İLK EVİN TEMELİ KARAÖZ'DE ATILDI
Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan ev projelerine ilişkin bilgi veren AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, bölgenin yöresel mimarisine uygun iki tip hazırlanan ev projelerini, yangında evlerini kaybeden vatandaşlarla da paylaştıklarını ve beğenildiğini söyledi. Uslu, "Çünkü bizim yöresel mimarimize uygun, düğmeli evlerin revize edilmiş şekli. Bizler de bölgede vatandaşlarımıza projeleri anlatıyoruz, yöresel mimariye uygun proje, vatandaşlarımız tarafından da çok beğenildi. İki tip ev projesi var, biri depolu, biri deposuz planlandı. Karagöz Mahallesi'nde İbrahim amacımıza ait tek katlı yanan evin yerine ilk temelimizi attık ve bir ay içinde tamamlanacak" dedi.
'BERABER KORUYACAĞIZ' İFADESİ TABELADA KALDI
Manavgat'ta 220 saatin sonunda söndürülen büyük yangından geriye ormanlık alanda yanmış ağaç görüntüleri kaldı. Oymapınar Barajı'nın etrafındaki ormanlık alan tamamen yandı. Yangın nedeniyle yanan ağaçlardan düşen parçalar ve küller de barajdaki suya düştü. Öte yandan barajın yanındaki, yanan ormanlık alandaki Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'nün koyduğu tabela dikkati çekti. Yanan ağaçlar arasında kalan tabelada 'Yeşil bir Türkiye için, beraber büyüteceğiz, beraber koruyacağız' yazdığı görüldü.Mehmet ÇINAR-Semih ERSÖZLER-Adem AKALAN/MANAVGAT/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINAR
2021-08-09 13:49:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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