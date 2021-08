AÜ’den yangında mücadele eden her personel adına 10 fidan bağışı

Manavgat yangınına müdahale eden Akdeniz Üniversitesi personeli Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi. Rektör Özkan gösterdikleri mücadeleden dolayı her biri adına on fidan bağışında bulunduklarını söyledi.



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Manavgat'ta 28 Temmuz’da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında Akdeniz Üniversitesi adına görevli olarak mücadele eden ekipte bulunan Tuncer Şahan, Serkan Çetin, Mustafa Eker’i kabul etti. Rektör Özkan, yangına üniversitenin arazöz aracı ile yangınının ilk anlarından itibaren müdahalede yardımcı olduklarını belirterek, “Personelimizi ve aracımızı yangın haberinin duyulmasının ardından hızla yangın bölgesine gönderdik. Personelimiz de orada canla başla çalışarak üniversitemizi gururla temsil etti. Vatandaşlarımızın yangından daha az mağdur olmaları için çalıştılar” diye konuştu.



“Gece gündüz yangına müdahale ettik”

Gönüllü olarak Manavgat bölgesine gittiklerini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Binası Güvenlik Şefi Tuncer Şahan ise “Rektöümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın talimatıyla yangın bölgesine gittik. Taşağıl bölgesinde görev yaptık. Köylerde soğutma çalışmaları, yangının ilerlemesini engellemeye yönelik çalışmalar yaptık. Bölge halkının büyük desteği oldu, gerek su olsun gerek yatacak yer olsun, yiyecek, içecek, giyecek olsun yardımda bulundular. Biz de üniversitemizi elimizden gelen en iyi şekilde temsil ettik ve vatandaşlarımıza yardımcı olduk” ifadelerini kullandı. Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde koruma güvenlik şefi ve trafik amiri olarak görev yapan Mustafa Eker “Yangın ihbarını aldığımız andan itibaren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden takviye ihtiyacı olduğu bilgisi ile Üniversitemizden çıkış yaptık. Yangının ikinci gününden itibaren gece gündüz Manavgat’ta yangına müdahale ettik. Yangını söndürmek için elimizden gelen her şeyi yaptık” şeklinde konuştu.



“Yangınlarda 2 bin 500 Akdeniz Üniversitesi mezunu mücadele ediyor”

Uzun yıllardır orman yangınları üzerine bilimsel çalışmalar yürüten Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Saadet Alkış ise yangının söndürülmesinde görevli olan itfaiye ekiplerinin önemli bir bölümünün Akdeniz Üniversitesi mezunu olduğunu açıkladı. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ana Bilim Dalı olarak 1999 yılından beri toplam 2 bin 500 öğrenci mezun ettiklerini vurgulayan Saadet Altış, “Mezunlarımız bugün Türkiye’nin dört bir yanında itfaiye ekiplerinde görev yapıyor. Önemli bir bölümü ise Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz bölgesinde görev yapıyor. Akdeniz Üniversitesi’nin diğer üniversitelerden en büyük farkı kaliteli eğitimin yanında uygulama anlamında çok geniş imkânlara sahip olmasıdır. Öğrencilerimiz, Büyükşehir Belediyesi desteği ile haftada iki gün uygulama eğitimi alıyor. Mezun olunca da göreve hazır oluyorlar. Orman yangınlarıyla savaşan kahraman itfaiye ekipleri arasında çok sayıda Akdeniz üniversitesi mezunu vardı” ifadelerini kullandı.

