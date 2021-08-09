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Yangına uykuda yakalanan komşularını çığlıklarıyla uyandırdı: "Kalkın ateş geliyor " Sesini duyuramadıklarını telefonla aradı, o geceyi anlattı Yangına gece yarısı saat 01.30’da uykuda yakalanan komşularını uyandırıp bölgeden uzaklaşmalarını sağladı

İHA

Yangına uykuda yakalanan komşularını çığlıklarıyla uyandırdı: "Kalkın ateş geliyor " Sesini duyuramadıklarını telefonla aradı, o geceyi anlattı Yangına gece yarısı saat 01.30’da uykuda yakalanan komşularını uyandırıp bölgeden uzaklaşmalarını sağladı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında, ilk gece yarısı mahallesi biranda alevlere teslim olan 3 çocuk annesi 54 yaşındaki Nazmiye Kılıç, uykuda olan komşularını çığlıklarıyla uyandırdı. Kılıç, bu davranışıyla olası bir can kaybının önüne geçti.
Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da, 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangına ilk gün gece yarısı 01.30 sıralarında, yakalanan Saraçlı Mahallesi’nde bir çok ev yandı, binlerce küçük baş, yüzlerce de büyükbaş hayvan telef oldu. Tarım aletlerinin yanı sıra ekili alanları da zarar gören mahallede, hayvanların yem ve saman balyaları da yandı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi Nazmiye Kılıç, ise büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Kılıç, gece yarısı gelen bir telefonla uykuda olan komşularını yangının geldiğini söyleyerek uyandırdı. Kılıç, daha sonra kendi hayvanlarını güçlükle yangın bölgesinden çıkardı. Yangına uykuda yakalanan yaklaşık 15 haneyi, yanmaktan ve dumandan zehirlenmekten Kılıç’ın çığlıkları kurtardı. Nazmiye Kılıç’ın ise yangında 60’a yakın küçükbaş, kanatlı hayvan ve evi ile ahırı yandı. Yıkılan evinin enkazı içinde ve bahçesinde gezen Kılıç, yine de umutlarının bitmediğini söyledi.

"Kalkın ateş geliyor
Nazmiye Kılıç, gece saat 01.30 gibiydi aniden gelen ateşin tüm mahalleyi kapattığını anlattı.
On dakika içinde yandık bittiklerini dile getiren Kılıç, “Telefon geldi, yangın var diye, Bende hemen kalktım mahalleyi ayağa kaldırdım. Eşime hayvanlarımızı salmasını istedim, arabayla eşim uzaklaştı arkasından da ben ayrıldım. Hayvanlarımızla kaçtık. Önce mahalleyi ayağa kaldırdım, sonra hayvanlarımı kurtardım. Komşularıma, ‘kalkın ateş geliyor’ diye bağırdım. Hepsi uyuyordu, kaldırdım. Sesime dışarı çıktılar. Uzakta olana telefon ettik” diye konuştu.

"Yanabilirdik"
“Telefonla haber gelmese yanıp gidecektik” diyen Nazmiye Kılıç, “Ben de komşularımı kaldırmasan yanabilirdik. Hayvanlarımızın bazılarını kurtaramadım. Ama bazıları yandı telef oldu. Koyun, kuzu, tavuk, güvercin 60 kadar hayvanım yandı. Evimden hiçbir şey alamadım, tüm eşyalarım yandı. Hayvanlarımın birazı burada, birazı ormanda yandı. Evimiz şuan enkaza döndü. Ama yaşam mücadelemiz devam ediyor” dedi.

"Elimiz bağlandı"
Yangın öncesi hayatının büyük çoğunluğunun hayvanları ve tarlasında geçtiğini anlatan Kılıç, “Yangının ardından eli bağlı oturuyoruz. Çadırda kalıyoruz. Beni en çok üzen hayvanlarım ve evimin yanması. Tarım aletlerimiz yandı. Hayvanlarımla vakit geçirirdim. Hayvanlarımızın geri verilmesini isteriz” ifadelerine yer verdi.

"Çığlıklara uyandık"
Nazmiye Kılıç’ın çığlıkların uyanan Hasan Bozkurt, “Yengemin çığlığı ile uyandım. Kalkın ormanlar yanıyor, yangın çıktı’ diye bağırıyordu. Herkes onun sesine kalktı, yoksa uyuyordu herkes. Saat 01.3002.00 gibiydi. Yaklaşık 15 aile uyandı. Onun sayesine de kurtuldu” diye konuştu.
Ümmü Güven ise komşusu Nazmiye Kılıç’ın yangın anında evde bulunan kızını telefonla arayarak uyandırdığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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