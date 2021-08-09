Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü (3)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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CENAZELER ALINDI

Antalya´nın Kumluca ilçesinde Ali Alataş tarafından öldürülen eski eşi Gülcan Kılınç ile annesi Gülizar Kılınç'ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Kumluca'da toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2021-08-09 14:11:18



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