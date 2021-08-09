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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da turuncu bayrak başvuruları başladı

İHA

Alanya’da turuncu bayrak başvuruları başladı

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 18’ncisi gerçekleşecek olan Turuncu Bayraklı Hijyenik İşletme Projesi’nin başvuru süreci başladı. Pandemi süreci nedeni ile denetimler Ağustos ayına ertelendi.

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen, bu yıl ise 18’ncisi gerçekleştirilecek olan Turuncu Bayrak Hijyenik İşletme Projesi’nde, Covıd19 salgını nedeniyle denetimlere verilen ara, kuralların revize edilmesiyle birlikte yeniden başlıyor. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılacak denetimler sonucunda hijyenik kriterlere uygunluğu belirlenen işletmeler Turuncu Bayrakla ödüllendirilecek. Projenin 18’nci yılında gıda güvenliğinin geliştirilmesi ve yaşanan Covıd19 salgını nedeniyle tedbirlerde ve denetlemelerde yeni bir yollar izlenecek.
Prestij ve kalitenin de göstergesi olarak kabul edilen Turuncu Bayrak sayesinde işletmeler, sundukları hizmetin hijyen kurallarına uygun olduğunu müşterilerine ilan edebilme fırsatı buluyor. Pandemi nedeni ile 2020 Turuncu Bayrak Denetimlerini erteleyen işletmeler 2021 yılı denetimlerinde tekrar denetlenecek.

“Sağlık Bakanlığı yönetmeliği de dahil edildi”
Yıllardır şehirde bir marka haline gelerek turizmde ve tanıtımda yerini alan Turuncu Bayrak, işletmeler ve tüketiciler için hijyenin sembolü niteliği taşırken aynı zamanda Covıd19 sonrası doğan normalleşme sürecinde işletmelerin yeterlilik kontrolü de olacak. Sürecin tekrar gözden geçirilmesi ve ilave tedbirler alınması hakkında bilgiler veren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Sağlık Bakanlığı Covıd19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayınlanan kriterlerin Turuncu Bayrak kriterlerine ilave edilerek yeni kontrol formlarının oluşturulduğunu, konu hakkında uzman personelin yapacağı denetimler sonucu sezon içerisinde Turuncu Bayrak yarışma sonuçlarını ilan edileceğini belirtti.

“Son başvuru 15 ağustos”
Turuncu Bayrak Projesi’ne dahil olmak isteyen işletmeler 15 Ağustos tarihine kadar Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Turuncu Bayrak Hijyenik İşletme Projesi’ne katılabilecek gruplar ise şu şekilde: restaurant, pastane, ekmek fırınları, dondurma, pasta, yufka imalathaneleri, yemek fabrikaları, kasaplar, okul öncesi eğitim kurumu, okul kantinleri, bayan kuaförleri, şarküteri.

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