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Kaş'ta orman yangını

DHA

Kaş'ta orman yangını


Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya) (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler çalışmaya başladı.
Yangın, ilçeye bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında çıktı. Yangına havadan bir uçak, bir helikopter ve karadan arazözlerle müdahale edilirken, bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Aynı bölgede geçen cumartesi günü de 5 noktada yangın çıkmış, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülmüştü.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş
2021-08-09 18:12:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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