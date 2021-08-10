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Ülke genelindeki orman yangınları arıları ve arıcılığı tehdit ediyor Ziraat Mühendisi Samancı: “Birçok aile evlerini, kovanlarını ve arılarını kaybetti”

İHA

Ülke genelindeki orman yangınları arıları ve arıcılığı tehdit ediyor Ziraat Mühendisi Samancı: “Birçok aile evlerini, kovanlarını ve arılarını kaybetti”

28 Temmuz’dan bu yana ülke genelinde çıkan orman yangınları, arıcıları ve arıları tehdit ediyor. Çıkan yangınlarda, birçok arıcı kovanlarını ve arılarını kaybetti. Konu ile ilgili konuşan, bir propolis markasının kurucusu ve genel müdür yardımcısı ziraat yüksek mühendisi Taylan Samancı, “Felaket bölgede birçok insanın yaşam alanlarına ve geçim kaynaklarına zarar verdi. Ekolojik dengenin altüst olduğu bu felaket bölgede arıcılıktan geçimini sağlayan birçok aile evlerini, kovanlarını ve arılarını kaybetti. Dünya çam balı üretiminin yüzde 92’sinin karşılandığı Muğla bölgesi de bu yangında büyük zarar gördü” dedi.

BEE Propolis markasının kurucusu ve genel müdür yardımcısı ziraat yüksek mühendisi Taylan Samancı son günlerde Türkiye’de görülen orman yangınlarının arıcılara ve kovanlara verdiği hasarı anlattı. Taylan Samancı, “Ülkemizin güney hattını etkileyen 10 gündür devam eden orman yangınları ile ilgili hasar tespit ve destek çalışmaları devam ediyor. Yangınların bir kısmı devam ederken kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları başlayan bölgeler de mevcut. Ulusal orman varlığımızı tehdit eden bu felaket bölgede birçok insanın yaşam alanlarına ve geçim kaynaklarına zarar verdi. Ekolojik dengenin altüst olduğu bu felaket bölgede arıcılıktan geçimini sağlayan birçok aile evlerini, kovanlarını ve arılarını kaybetti. Dünya çam balı üretiminin yüzde 92’sinin karşılandığı Muğla bölgesi de bu yangında büyük zarar gördü. Çam balı üretimi için gerekli olan çam pamuklu koşnili böceğinin yaşama koşulları açısından iklimi en uygun bölge olan Muğla’nın Marmaris bölgesi. Türkiye Arıcılar Birliği uzun süredir bu bölgede çam balı üretimini yaygınlaştırmak için çalışmalarını devam ettiriyordu. Yangının kayıplarının geri kazanılması ve ekolojik koşulların tekrar oluşturulması maalesef uzun yıllar alıyor. Bu bölgede tekrar çam balı üretiminin yapılabilmesi için ağaçlandırma çalışmalarının başlatılması, uygun ekolojik koşulların tekrar sağlanması ve ağaçlara aşılama yöntemi ile koşnili böceğinin geri kazandırılması gerekiyor” dedi.

“Arılar doğadaki tozlaşmanın yüzde 85’ine katkıda bulunuyor”
Aslı Elif Tanuğur Samancı yaşanan olayın insanların hayatına birçok fayda ile dokunan arıların açısından değerlendirdi. Tanuğur, değerlendirmesinde “Öncelikle yangından zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun demek istiyorum. Bölge artık arıcılık faaliyetleri için uygun koşullara sahip değil, ormanlarımız kül oldu. Bu bölgenin en kıymetli ürünlerinden olan çam balının üretimine uygun iklim koşulları ve flora da yok oldu. Birçok arıcımızın evlerini, kovanlarını, arılarını, bal depolarını, bal sağım makinelerini kaybettiği bu yangınlar bizleri çok üzdü. Hem doğa hem de vatandaşımızın yara aldığı bu olaydan sonra bizler her türlü desteği vermek için çabalayacağız. Yangın bölgesinde tahminlere göre 100 bine yakın kovan kaybedildi. Bu olayı çok yönlü düşünmek gerekir. Arılar doğadaki tozlaşmanın yüzde 85’ine katkıda bulunan canlılar. Bu sayede tarımsal üretimin 3’te birine ve biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunuyorlar. Bunun yanı sıra doğal arı ürünleri olan arı sütü, propolis, polen, arı ekmeği ve ham balı soframıza ulaştırıyorlar. Arıcılığın devam etmesi için yangınlar tamamen kontrol altına alındıktan sonra üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz” diye konuştu.

“Acımız büyük, birlikte aşacağız”
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin arıcılara destek olmak için hazır olduklarını belirterek, “Son günlerde yaşanan yoğun orman yangınları yüreklerimizi yaktı. Geleceğimiz için ormanların çok daha değerli olduğu günümüzde, yaşanan bu feci olay bitki çeşitliliğine, canlı hayatına ve vatandaşın geçim faaliyetlerine büyük zarar verdi. Tek tesellimiz şu ki bu olay 15 gün sonra gerçekleşseydi mevsim faaliyetleri dolayısıyla bölgeye getirilen 3.5 milyon arı daha yaşamını kaybedilecekti. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin 72 bin üye arıcısı ve görevlileri olarak il birliklerimize, bölge halkımıza ve arıcılarımıza destek olmaya hazırız. Bu amaçla bir bağış projesi başlattık, acımız büyük ve birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.

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