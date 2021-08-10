Kepez’den, ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmeti

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Kepez Belediyesi, üniversite adaylarına tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.



Kepez Belediyesi, üniversite tercih danışmanlığı hizmetiyle gençlerin doğru tercih yapmasını sağlıyor. Kepez Belediyesi’nin, 6 Ağustos’ta başlayan ‘Üniversite Tercih Danışmanlığı’ hizmeti, 13 Ağustos’a kadar devam edecek. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde, uzman eğitimciler eşliğinde adayların tercihleri başarı sırası, puan ve üniversite kontenjanı kriterlerine göre yapılıyor. ‘Üniversite Tercih Danışmanlığı’ hizmeti 08.30 ile 17.30 saatleri arasında veriliyor. Üniversite Tercih Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen adaylar, kepez kültür internet sitesi ve belediyenin telefonundan istenilen bilgilere ulaşabiliyor.

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