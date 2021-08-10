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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terapi bahçesi için geri sayım başladı

İHA

Terapi bahçesi için geri sayım başladı

Alanya’da birçok özelliği ile Akdeniz bölgesinde ilk olan Terapi Parkı’nın ihalesi yapılarak, yapım çalışmalarına başlandı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Oba Mahallesi’nde yapımı planlanan Terapi Parkı için geri sayım başladı. 2 bin 133 metrekarelik alanda yer alacak parkta bitki tünellerinden doku yürüyüş yollarına kadar pek çok fonksiyon yer alacak.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Oba Mahallesi’nde 2 bin 133 metrekarelik yeşil alanda yapımı planlanan Terapi Parkı için geri sayım sürüyor. Vatandaşların şehirden ayrılmadan rahatlayıp doğaya dönebileceği, içerisinde mini kafeteryası, koklama bölgeleri, yenilebilir ve tıbbi bitki bölgeleri, yürüyüş yolları, rüzgar çanları, kuş evleri, baharatlı dokunma masası, su bölgeleri, biyolojik havuzu, şifalı bitkiler bahçesi, doku yürüyüş yolları, heykeller, mini kaskatlı havuz, oturma alanları, bitki tünelleri ve gezinti yolları bulunan Terapi Parkı’nın ihalesi yapıldı. Parkın yapımına kısa sürede başlanması hedefleniyor.

“Duyu organlarımızı canlandıracak bir park olacak”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Oba Mahallemiz’de ziyaretçilerin ruhuna dinginlik katacak bir park inşa edeceğiz. Birçok özelliği ile tek ve örnek niteliğindeki parkımızda diğer parklarımızda olmayan bir çok özellik yer alacak. Aromatik bitkilerle, süs ve biyolojik havuzlarla yapacağımız örnek bir peyzaj uygulaması ile hem göze, hem duyulara, hem de gönüllere hitap edecek bir park olacak. İhalesini gerçekleştirdik. En kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden Alanya'mıza hayırlı olsun” dedi.

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