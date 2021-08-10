Antalya aşıya hücum etti Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun ilgiden dolayı uzun kuyruklar oluştu

Delta varyantının yayılma hızı artınca Antalya’da korona virüs aşısına talep arttı. Aşıya olan ilgi artınca uzun kuyruklar oluştu.

Dünya genelinde hızla yayılan delta varyantı, korona virüs aşısına ilgiyi arttırdı. Aşı olanların hastalığı daha hafif atlattığının bilincinde olan Antalyalılar, hastanelere akın etti. Aşı olmak için sıralarını alan Antalyalılar gerekli işlemlerin ardından sıralar halinde aşı yapılan koridora alındı. Burada aşı öncesi kişiye, kronik rahatsızlığının olup olmadığı, varsa kullandığı ilaçlar, alerji durumu, yakın zamanda temaslı durumu ya da korona virüs geçirip geçirmediği gibi soruların ardından aşıları yapıldı.



"Günlük aşı sayısı 10 bine yaklaştı"

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Aşı Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Özen, aşılamada en yoğun günlerden birini yaşadıklarını bildirdi. Vaka artışına paralel olarak aşıya karşı vatandaşlarda bir hassasiyet oluştuğunu dile getiren Özen, “Çok sayıda vatandaşımız başvurusunu alıp geliyor. Yaklaşık 40 aşı odasında personelimizin özverili çalışmasıyla aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Daha önce 9 binin üzerinde aşı yaptık, bugün çok daha fazla başvuru var” dedi.



"Randevu saatine uyulması talebi"

Biontech aşısı olmak isteyenlerin randevulu gelmesinin altını çizen Özen, “Vatandaşlarımızın bir de randevularına saatinde gelmeleri önemli. Daha ileri saatlere randevusu olan kişi, çok erken saatte gelirse yoğunluk ve uzun kuyruklar oluşuyor. Bekleme süreleri uzayabiliyor. Bu da hem işleyişi zora sokuyor, hem yoğunluk nedeniyle temas artıyor. Bu konuya dikkat etmelerini istiyoruz. Çalışmaktan aşılamaktan memnunuz yeter ki vatandaşlarımız zamanında gelsin ve biraz sabırlı olsunlar. Bizim amacımız sayıdan çok kişinin iki aşısını da tam yaptırmasını istiyoruz. Ne kadar çok başvuran olursa biz hepsini aşılamaya hazırız” ifadelerini kullandı.



"İlgi yoğun"

Hemşirelik öğrencisi Emine Taşar, zamanı gelir gelmez ikinci doz aşısını yaptırmaya geldiğini söyledi. Aşının öneminin herkes tarafından giderek bilinmeye başlandığını ifade eden Taşar, “Bugün de burası çok kalabalık, herkes aşı yaptırmaya gelmiş. Bu ilgi bir sağlık çalışanı adayı olarak beni mutlu etti. Birinci dozda bu kadar kalabalık yoktu şimdi ise saatinde gelmeme rağmen ilgi yoğun” dedi.



"Kararımı verdim, aşımı oldum"

Vakaların artmasıyla aşı yaptırmaya karar veren öğrenci Gizem Bektaş, “Etrafımda bir çok kişi virüse yakalanmaya başladı. Artık aşı olmaya karar verdim. Yaşım da tutuyordu. Bugün de ilk doz aşımı oldum. Süresi gelince hemen ikinciyi de olacağım. Tedirginliğim vardı, karar verememiştim. Yasaklar da gelmesi gündemdeydi, kararı verdim ve aşımı oldum. Hastanede aşıya acayip bir ilgi var, sıra baya bir uzun” diye konuştu.

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