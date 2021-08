Dt. Özkaya: “Korona virüs, diş ve diş eti problemlerini artırdı”

Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Akif Özkaya, ağız ve diş bakımında yapılabilecek ihmallerin pek çok hastalığa davetiye çıkardığını belirterek, korona virüs döneminde diş ve diş eti problemlerinin arttığını söyledi.

OFM Hastanesi Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Akif Özkaya, dünyayı sarsan korona virüsün, ağız ve diş sağlını olumsuz etkilediğini söyledi. Dünyada önde gelen bilim insanları Covid19’un ise diş etleri ve çene kemiğinin damarlarını etkileyerek kanlanmasını azaltabileceğini ve bu dokuların sağlığını bozabileceğini düşünmektedirler diyen Özkaya, ağız bakımının önemine vurgu yaptı.



“Ağız bakımında aksama hastalıklara davetiye çıkarıyor”

Ağız ve diş sağlığı bakımında yaşanabilecek aksaklığın, birçok sağlık sorununa neden olduğuna vurgu yapan Dt. Özkaya, "Vücuda alınan besinlerin ilk durağı olan ağız; dişler, dişetleri, tükürük ve yeterli çiğneme ile koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Ağız ve diş sağlığımızın bozulması bu mükemmel korumayı sekteye uğratmakta, oral floramızda bulunan zararlı mikroorganizmaları yararlı organizmaların önüne geçirmektedir. Diş ve diş eti problemleri kalp rahatsızlıkları, gebelik komplikasyonları, diyabet ve romatoitartrit gibi birçok hastalığa davetiye çıkartmaktadır. Bu nedenle her yaştaki bireylerin ağız ve diş bakımına özen göstermesi gerekiyor" dedi.



“Covid, diş ve diş eti problemlerini artırdı”

Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Akif Özkaya, “Covid19’un en önemli belirtilerinden biri olan tat alamama problemi ağız ve dilde de bulunan ACE2 reseptörüyle ilişkilidir. Covid19 virüsü, konakçı hücreyi ele geçirmek için ACE2 reseptörünü kullanır. ACE2 proteini potansiyel tedaviler için bir umut vaat etmektedir. Covid19 ile başlayan kapanmalar, diş hekimliği uygulamalarında acil vakalar dışında işlemlerin belli bir süre dahi olsa sekteye uğraması, Covid19 geçiren bireylerin ağız bakımına gerekli önemi gösterememeleri, Covid sürecinin meydana getirdiği maddimanevi baskı, psikolojik bozukluklar mevcut diş ve diş eti problemlerini arttırmıştır. Pandeminin başlangıç yeri olan Çin’de yapılan çalışmalar Covid19 geçiren bireylerin oral enfeksiyon bulgularının yüzde 50 oranında arttığını göstermektedir. Virüse maruz kalan hastaların yaşadığı göğüs ağrısı, nefes alamama, yüksek ateş, eklem ağrıları, tat duyusunda bozulmalar oral hijyen uygulamalarını ister istemez kısıtlamaktadır" diye konuştu.



“Tedavilerinizi geciktirmeyin”

Vatandaşların salgın döneminde ağız ve diş bakımını aksatmaması gerektiğini, tüm Türkiye’deki diş polikliniklerinde üst düzey önlemlerin alındığını söyleyen Dt. Akif Özkaya, "Salgınla beraber ağız ve diş sağlığı ile ilgili insanların aklına takılan en büyük problem Covid19’un bulaşma riskinin arttığı düşüncesidir. Fakat Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara uyarak, her türlü diş ve dişeti tedavisi salgın döneminde de yapılabilmektedir. Ertelenen tedaviler daha büyük sıkıntılara yol açmadan diş hekimi ziyareti en kısa zamanda yapılmalı, olası enfeksiyonlar diğer dokulara yayılmadan tedavi edilmelidir. Her ne kadar Covid döneminde ağız bakımımıza yeterli önemi gösteremesek de geç kalmış sayılmayız" diye konuştu.



“Diş fırçalama doğru yapılmalı”

Ağız ve Diş Bakımında diş fırçalamanın rolüne vurgu yapan Dt. Akif Özkaya, pek çok vatandaşın diş fırçalamayı yeterince bilmediğini söyledi. Hatalı diş fırçalamanın diş yüzeyinde aşınmaya ve diş eti çekilmesine yol açtığına dikkat çeken Özkaya, "Gelin bu günden itibaren dişlerimizi sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce 23 dakika boyunca diş etinden dişe doğru fırçalayalım. Dişlerimizin hem dış, hem iç, hem de çiğneyici kesici yüzeylerini fırçalamamız gerektiğini unutmayalım. Dilimiz ağzımızın en fazla mikroorganizma bulunduran kısmıdır. Temizliğine önem verelim. Diş fırçamızı 3 ayda bir değiştirelim. Diş ipi kullanalım. Diş ipi kullanım sıklığı en kötü ihtimalle haftada 34 sefer olsun. Asitli içecekleri pipet ile tüketelim. Asitli içeceklerden sonra su içerek asitin dişlerimize verdiği zararı azaltalım.6 ayda bir diş hekimi kontrollerine aksatmadan gelelim. Diş taşı temizliği yaptırmanın ağız sağlığına zararı değil tam aksine faydası olduğunu bilelim. Tedavilerimizi aksatmadan kısa süre içerisinde yaptıralım. Yaptırmadığımız tedavilerin gün geçtikçe daha büyük problem ve maddi zarara uğratacağını unutmayalım. Gelin hep beraber ağız hijyenimize önem vererek milli servetimize katkıda bulunalım. Bir birey olarak yapabileceğiniz en güzel işlemin ağız bakımına önem vererek problemi daha ortaya çıkmadan çözmek olduğunu bilelim. Hem kendimizi hem çevremizi ağız bakımı konusunda motive edelim. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakacağımız en büyük hediye sağlık olsun" ifadelerini kullandı.

