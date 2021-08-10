Dt. Özkaya: “Korona virüs, diş ve diş eti problemlerini artırdı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dt. Özkaya: “Korona virüs, diş ve diş eti problemlerini artırdı”

İHA

Dt. Özkaya: “Korona virüs, diş ve diş eti problemlerini artırdı”

Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Akif Özkaya, ağız ve diş bakımında yapılabilecek ihmallerin pek çok hastalığa davetiye çıkardığını belirterek, korona virüs döneminde diş ve diş eti problemlerinin arttığını söyledi.
OFM Hastanesi Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Akif Özkaya, dünyayı sarsan korona virüsün, ağız ve diş sağlını olumsuz etkilediğini söyledi. Dünyada önde gelen bilim insanları Covid19’un ise diş etleri ve çene kemiğinin damarlarını etkileyerek kanlanmasını azaltabileceğini ve bu dokuların sağlığını bozabileceğini düşünmektedirler diyen Özkaya, ağız bakımının önemine vurgu yaptı.

“Ağız bakımında aksama hastalıklara davetiye çıkarıyor”
Ağız ve diş sağlığı bakımında yaşanabilecek aksaklığın, birçok sağlık sorununa neden olduğuna vurgu yapan Dt. Özkaya, "Vücuda alınan besinlerin ilk durağı olan ağız; dişler, dişetleri, tükürük ve yeterli çiğneme ile koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Ağız ve diş sağlığımızın bozulması bu mükemmel korumayı sekteye uğratmakta, oral floramızda bulunan zararlı mikroorganizmaları yararlı organizmaların önüne geçirmektedir. Diş ve diş eti problemleri kalp rahatsızlıkları, gebelik komplikasyonları, diyabet ve romatoitartrit gibi birçok hastalığa davetiye çıkartmaktadır. Bu nedenle her yaştaki bireylerin ağız ve diş bakımına özen göstermesi gerekiyor" dedi.

“Covid, diş ve diş eti problemlerini artırdı”
Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Akif Özkaya, “Covid19’un en önemli belirtilerinden biri olan tat alamama problemi ağız ve dilde de bulunan ACE2 reseptörüyle ilişkilidir. Covid19 virüsü, konakçı hücreyi ele geçirmek için ACE2 reseptörünü kullanır. ACE2 proteini potansiyel tedaviler için bir umut vaat etmektedir. Covid19 ile başlayan kapanmalar, diş hekimliği uygulamalarında acil vakalar dışında işlemlerin belli bir süre dahi olsa sekteye uğraması, Covid19 geçiren bireylerin ağız bakımına gerekli önemi gösterememeleri, Covid sürecinin meydana getirdiği maddimanevi baskı, psikolojik bozukluklar mevcut diş ve diş eti problemlerini arttırmıştır. Pandeminin başlangıç yeri olan Çin’de yapılan çalışmalar Covid19 geçiren bireylerin oral enfeksiyon bulgularının yüzde 50 oranında arttığını göstermektedir. Virüse maruz kalan hastaların yaşadığı göğüs ağrısı, nefes alamama, yüksek ateş, eklem ağrıları, tat duyusunda bozulmalar oral hijyen uygulamalarını ister istemez kısıtlamaktadır" diye konuştu.

“Tedavilerinizi geciktirmeyin”
Vatandaşların salgın döneminde ağız ve diş bakımını aksatmaması gerektiğini, tüm Türkiye’deki diş polikliniklerinde üst düzey önlemlerin alındığını söyleyen Dt. Akif Özkaya, "Salgınla beraber ağız ve diş sağlığı ile ilgili insanların aklına takılan en büyük problem Covid19’un bulaşma riskinin arttığı düşüncesidir. Fakat Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara uyarak, her türlü diş ve dişeti tedavisi salgın döneminde de yapılabilmektedir. Ertelenen tedaviler daha büyük sıkıntılara yol açmadan diş hekimi ziyareti en kısa zamanda yapılmalı, olası enfeksiyonlar diğer dokulara yayılmadan tedavi edilmelidir. Her ne kadar Covid döneminde ağız bakımımıza yeterli önemi gösteremesek de geç kalmış sayılmayız" diye konuştu.

“Diş fırçalama doğru yapılmalı”
Ağız ve Diş Bakımında diş fırçalamanın rolüne vurgu yapan Dt. Akif Özkaya, pek çok vatandaşın diş fırçalamayı yeterince bilmediğini söyledi. Hatalı diş fırçalamanın diş yüzeyinde aşınmaya ve diş eti çekilmesine yol açtığına dikkat çeken Özkaya, "Gelin bu günden itibaren dişlerimizi sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce 23 dakika boyunca diş etinden dişe doğru fırçalayalım. Dişlerimizin hem dış, hem iç, hem de çiğneyici kesici yüzeylerini fırçalamamız gerektiğini unutmayalım. Dilimiz ağzımızın en fazla mikroorganizma bulunduran kısmıdır. Temizliğine önem verelim. Diş fırçamızı 3 ayda bir değiştirelim. Diş ipi kullanalım. Diş ipi kullanım sıklığı en kötü ihtimalle haftada 34 sefer olsun. Asitli içecekleri pipet ile tüketelim. Asitli içeceklerden sonra su içerek asitin dişlerimize verdiği zararı azaltalım.6 ayda bir diş hekimi kontrollerine aksatmadan gelelim. Diş taşı temizliği yaptırmanın ağız sağlığına zararı değil tam aksine faydası olduğunu bilelim. Tedavilerimizi aksatmadan kısa süre içerisinde yaptıralım. Yaptırmadığımız tedavilerin gün geçtikçe daha büyük problem ve maddi zarara uğratacağını unutmayalım. Gelin hep beraber ağız hijyenimize önem vererek milli servetimize katkıda bulunalım. Bir birey olarak yapabileceğiniz en güzel işlemin ağız bakımına önem vererek problemi daha ortaya çıkmadan çözmek olduğunu bilelim. Hem kendimizi hem çevremizi ağız bakımı konusunda motive edelim. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakacağımız en büyük hediye sağlık olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üst geçitten atlamak üzereyken polis yakaladı
YEREL HABERLER Üst geçitten atlamak üzereyken polis yakaladı
'Ben annesiz büyüdüm, şimdi çocuklarım bensiz kalacak'
YEREL HABERLER 'Ben annesiz büyüdüm, şimdi çocuklarım bensiz ...
Antalya aşıya hücum etti Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun ilgiden dolayı uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Antalya aşıya hücum etti Antalya Eğitim ve Araştırma ...
Terapi bahçesi için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Terapi bahçesi için geri sayım başladı
Dükkanından bilezik gasbedilen kuyumcu: İmitasyonları alınca ses çıkarmadım
YEREL HABERLER Dükkanından bilezik gasbedilen kuyumcu: İmitasyonları ...
Kepez’den, ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmeti
YEREL HABERLER Kepez’den, ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı ...
Ülke genelindeki orman yangınları arıları ve arıcılığı tehdit ediyor Ziraat Mühendisi Samancı: “Birçok aile evlerini, kovanlarını ve arılarını kaybetti”
YEREL HABERLER Ülke genelindeki orman yangınları arıları ve ...
ATSO’dan döngüsel ekonomi vizyonu ile sıfır atık seferberliği
YEREL HABERLER ATSO’dan döngüsel ekonomi vizyonu ile sıfır atık ...
'Ya beni evime götür ya da ben ırmağa giderim' diyerek, kendini yanan köyüne götürttü
YEREL HABERLER 'Ya beni evime götür ya da ben ırmağa giderim' ...
Alevlerden kurtulan yavru sincap yoğun bakımda
YEREL HABERLER Alevlerden kurtulan yavru sincap yoğun bakımda
Yangının Manavgat turizmine zararı 3 milyon dolar
YEREL HABERLER Yangının Manavgat turizmine zararı 3 milyon dolar
Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli ...
Kaş´ta orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı (2)
YEREL HABERLER Kaş´ta orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı ...
Kaş'ta orman yangını
YEREL HABERLER Kaş'ta orman yangını
Yangından etkilenen 941 hayvan tedavi, 6 bin hayvan ise muayene edildi
YEREL HABERLER Yangından etkilenen 941 hayvan tedavi, 6 bin hayvan ...
Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (7)
YEREL HABERLER Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (7)
Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (6)
YEREL HABERLER Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (6)
Manavgat yangınında görev yapan TOMA’lar çiçekler ve alkışlarla uğurlandı Emniyet Müdürlüğü’ne ait 50, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait 3 TOMA için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Manavgat yangınında görev yapan TOMA’lar çiçekler ve ...
Önceki gün ölen caretta başında ağlamıştı, bugün hayata tutunan caretta başında sevinçten ağladı Yangın bölgesinde hayvanların hayata tutunma mücadelesi denizde de devam ediyor Boğazına olta kaçan caretta hayata döndürülüp denize bırakıldı
YEREL HABERLER Önceki gün ölen caretta başında ağlamıştı, bugün ...
Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (5)
YEREL HABERLER Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (5)
Yangınla boğuşan kardeşine yardıma gitti, döndüğünde evi ve koyunlarını yanmış halde buldu Orman yangınında kardeşi için evini ve koyunlarını feda etti Tek tesellisi ise yangın anında evde bulunan babasının sağ olarak kurtulması oldu 50 yaşındaki 4 çocuk babasının Saraçlar Mahallesi'nde evi ve 120 koyunu yanarak telef oldu
YEREL HABERLER Yangınla boğuşan kardeşine yardıma gitti, döndüğünde ...
Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi
YEREL HABERLER Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal ...
Yoğun bakım doluluk oranı arttı; yeni tehlike Kolombiya varyantı
YEREL HABERLER Yoğun bakım doluluk oranı arttı; yeni tehlike ...
Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (4)
YEREL HABERLER Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (4)