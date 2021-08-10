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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangından etkilenen sokak hayvanlarına Alanya Belediyesi’nden destek

İHA

Yangından etkilenen sokak hayvanlarına Alanya Belediyesi’nden destek

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangın afetinin etkili olduğu Bayır Mahallesi’nde, sokak hayvanları için çalışıyor.

Tüm kadrolarıyla yangın afetinin yaşandığı bölgelerde çalışan Alanya Belediyesi, yangından etkilenen sokak ve doğa hayvanlarına da yardım ediyor. Yangın afetinin çok etkilediği Bayır Mahallesi’nde yangının sona ermesinin ardından çalışma başlatan ekipler, doğal popülasyonun korunması için hayvanlar için beslenme alanları oluşturuyor.

“Hayvanların beslenme, bakım ve sağlık kontrolleri yapılıyor”
Bayır Mahallesi’nin ulaşım yolları boyunca hayvanlar için beslenme alanları oluşturduklarını belirten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, “Ekiplerimiz yol boyunca gördükleri ve erişebildikleri sokak hayvanların bakımını, beslenmesini ve sağlık kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Sürekli olarak da bu denetimler gerçekleşecek” dedi.

“Sokak hayvanlarına birlikte sahip çıkacağız”
Yangından etkilenen hayvanların beslenmesini ve bakımını Alanya Belediyesi’nin yanı sıra bölgede yaşayan vatandaşların da üstlendiğini belirten Müdür Kanlı, “Bayır Mahallesi'nde yangından kurtulmuş olan sokak hayvanlarına mahalle halkı da sahip çıkıyor. 10 kedi ve 5 köpeğin bakımını üstlenen aileler var. Hep birlikte onların da yaralarını saracağız” diye konuştu.

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