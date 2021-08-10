Antalya'da yüzlerce metrelik aşı kuyruğu

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da koronavirüse karşı aşı olmak isteyen kişiler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

Ülke genelinde vaka sayılarının tekrar artması ve farklı varyantların ortaya çıkması nedeniyle koronavirüs aşılarına olan talep de arttı. Aşının 1, 2 ve 3'üncü dozunu olmak isteyen vatandaşlar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğunluk oluşturdu. Hastane içerisinde ve önünde oluşan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemi alındı. Vatandaşlar, daha önce aldıkları randevu saatlerine göre hastaneye gelse de oluşan yüzlerce metrelik kuyrukta yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra aşı odalarına ulaşabildi.

Doldurdukları formlar kontrol edilerek aşı odalarına alınan vatandaşların büyük çoğunluğunun BioNTech aşısını tercih ettiği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-08-10 15:04:20



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