Manavgat’ta yangın alanındaki küçük hortum korkuttu

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

– Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aksaz ve Kurtlar mahalleleri arasında yangından zarar gören bölgede oluşan küçük hortum korkuttu.

Manavgat'ta Aksaz ve Kurtlar mahalleleri arasında şiddetli rüzgarın yangında zarar gören ormanlık alandaki külleri metrelerce yükseğe çıkardığı doğa olayı gerçekleşti. Bölgede durumu gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Olay yerine giden Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı personeller yaşanan durumun bir doğa olayı olduğunu, yangın sonrası sık sık bu görüntülerin oluşabileceğini söyledi. Yangın nedeniyle ormanlık alanda oluşan küllerin metrelerce yükseğe çıkmasına neden olan doğa olayı bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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