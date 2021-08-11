Konyaaltı’ndan, YKS tercihlerinde rehberlik hizmeti

Konyaaltı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih yapmak isteyen öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.



2021 YKS’de tercih dönemi başladı. Öğrenciler 20 Ağustos tarihine kadar tercih yapabilecek. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde YKS’ye hazırlanıp baraj puanlarını geçen öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Öğrencilerin yanlış tercihte bulunmasını engellemek için rehberlik hizmeti başlatan Konyaaltı Belediyesi’nin uzman rehberlik öğretmenleri, öğrencilere destek veriyor.



“Rehber öğretmenden uyarılar”

Tercih sürecinin sınavlar kadar önemli olduğuna dikkat çeken Rehber Öğretmen Yasemin Kamış, öğrencilerin tercihlerini sıralamaya uygun yapmaları gerektiğini kaydetti. Kamış, “Sıralama, puanlardan daha önemlidir. Öğrencilerin tercihlerini hemen yapmıyoruz. Önce danışmanlık hizmeti vererek, doğru karar vermelerini bekliyoruz. Amacımız öğrencilerin yanlış tercih yapmalarını önlemek” diye konuştu.



“Gönlüm rahat”

Tercih için Etüt Merkezi’ne gelen öğrencilerden Ceyda Poyraz, uzun yıllardır burada eğitim aldığını söyledi. Poyraz, “İsteğim puanı alınca rehber hocama geldim. Tercih konusunda endişelerim vardı. Hocamın desteğine ihtiyaç duyduğum için geldim. Tercihlerimi tamamladım, gönlüm rahat” dedi.



Eren Çetinkaya da “Yıllardan beri bu merkezde kursiyerim. Bu yıl üniversite sınavını kazandım ve tercih aşamasına geldim. Tercih konusunda buraya ihtiyaç duydum. Çok ilgililer. Bilen birilerinin görüşünü almak çok faydalı oluyor, güzel yönlendirmeler oldu. Yanlış tercih yapmamızı önlüyorlar” diye konuştu.



“Başarı oranı yüzde 87”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Etüt Merkezi’nin her yıl başarı grafiğini yükselttiğini kaydetti. Etüt Merkezi’nde YKS’ye hazırlanan öğrencilerin başarı oranının yüzde 87 olduğunu belirten Başkan Esen, ilk yüz bine giren öğrenci sayısının 12 olduğunu açıkladı. Çıtayı her sene yükselttiklerini belirten Esen, “83 öğrencimize bu yıl merkezimizde eğitim verdik. Bu öğrencilerimizden 71’i barajı geçti. Dilerim öğrencilerimiz istedikleri bölümlere yerleşir. Ücretsiz kurslarımızı, alanlarında uzman öğretmenlerimiz ile sürdürmeye devam edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmak için girişimlerimizi sürdüreceğiz”açıklamasını yaptı.

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