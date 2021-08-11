Mobil aşı merkezi, Kepez’de vatandaşın ayağına gidecek

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Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyasına Kepez Belediyesi, Mobil Aşı Merkezi ile destek verecek.

Kepez Belediyesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Covid19 aşılama çalışmalarına destek olacak. Kepez Belediyesi’nin Belediye Sağlık Merkezi’nin, gezici sağlık tırı şimdide Mobil Aşı Merkezi ile Covid19 aşılarını vatandaşın ayağına götürüyor. Kepez’in Mobil Aşı Merkezi, mahalle mahalle gezerek, Covid19 aşı önceliği olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı gidemeyen vatandaşlar için aşı hizmetini mahallelere taşıyacak.



“Covid19 aşıları vatandaşa ulaştırılacak”

Kepez Belediyesi Mobil Aşı Merkezi ile vatandaşların aşıya ulaşımını kolaylaştıracak. Covid19 aşısının daha büyük kitlelere ulaştırılması amacıyla, koordineli olarak yapılacak aşıma çalışmalarının ilki 11 Ağustos Çarşamba Belediye Sağlık Merkezi önünde saat 17.30 ile 19.30 saatleri arasında yapılacak. Covid19 aşılama çalışmaları yine aynı gün 20.00 ile 23.00 saatleri arasında Erenköy Muhtarlık önünde gerçekleştirilecek. Mobil Aşı Merkezi; 12 Ağustos Perşembe günü Ünsal Muhtarlık önü, 13 Ağustos Cuma Mehmet Akif Ersoy muhtarlık önü, 14 Ağustos Cumartesi Varsak Aktoprak muhtarlık önü, 15 Ağustos Pazar Hüsnü Karakaş Mahallesi muhtarlık önü, 16 Ağustos Pazartesi Yeni Emek Çelebi Sultan Mehmed Cami önünde 20.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılacak. Belediye Sağlık Merkezi önündeki aşılama çalışmalarında belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerin de aşıları yapılacak.

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