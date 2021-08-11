Mobil aşı merkezi, Kepez’de vatandaşın ayağına gidecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobil aşı merkezi, Kepez’de vatandaşın ayağına gidecek

İHA

Mobil aşı merkezi, Kepez’de vatandaşın ayağına gidecek

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyasına Kepez Belediyesi, Mobil Aşı Merkezi ile destek verecek.
Kepez Belediyesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Covid19 aşılama çalışmalarına destek olacak. Kepez Belediyesi’nin Belediye Sağlık Merkezi’nin, gezici sağlık tırı şimdide Mobil Aşı Merkezi ile Covid19 aşılarını vatandaşın ayağına götürüyor. Kepez’in Mobil Aşı Merkezi, mahalle mahalle gezerek, Covid19 aşı önceliği olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı gidemeyen vatandaşlar için aşı hizmetini mahallelere taşıyacak.

“Covid19 aşıları vatandaşa ulaştırılacak”
Kepez Belediyesi Mobil Aşı Merkezi ile vatandaşların aşıya ulaşımını kolaylaştıracak. Covid19 aşısının daha büyük kitlelere ulaştırılması amacıyla, koordineli olarak yapılacak aşıma çalışmalarının ilki 11 Ağustos Çarşamba Belediye Sağlık Merkezi önünde saat 17.30 ile 19.30 saatleri arasında yapılacak. Covid19 aşılama çalışmaları yine aynı gün 20.00 ile 23.00 saatleri arasında Erenköy Muhtarlık önünde gerçekleştirilecek. Mobil Aşı Merkezi; 12 Ağustos Perşembe günü Ünsal Muhtarlık önü, 13 Ağustos Cuma Mehmet Akif Ersoy muhtarlık önü, 14 Ağustos Cumartesi Varsak Aktoprak muhtarlık önü, 15 Ağustos Pazar Hüsnü Karakaş Mahallesi muhtarlık önü, 16 Ağustos Pazartesi Yeni Emek Çelebi Sultan Mehmed Cami önünde 20.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılacak. Belediye Sağlık Merkezi önündeki aşılama çalışmalarında belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerin de aşıları yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaş'ta aynı bölgede üç günde üçüncü yangın
YEREL HABERLER Kaş'ta aynı bölgede üç günde üçüncü yangın
Antalya’da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı Cenazeyi almaya gelen yakınları ayakta durmakta zorlandı Anne ve kız kardeşi yakınları teselli etti
YEREL HABERLER Antalya’da otomobil önce motosiklete sonra ağaca ...
Konyaaltı’ndan, YKS tercihlerinde rehberlik hizmeti
YEREL HABERLER Konyaaltı’ndan, YKS tercihlerinde rehberlik hizmeti
Yangın bölgesinde yanmaz malzemelerden köy evleri yapılıyor
YEREL HABERLER Yangın bölgesinde yanmaz malzemelerden köy evleri ...
Manavgat’ta yangın alanındaki küçük hortum korkuttu
YEREL HABERLER Manavgat’ta yangın alanındaki küçük hortum korkuttu
Manavgat'taki büyük yangın bu araçtan yönetildi
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın bu araçtan yönetildi
Marketçinin yolda bulduğun karga, mahallenin maskotu oldu Market sahibi kargayı elleri ile besliyor
YEREL HABERLER Marketçinin yolda bulduğun karga, mahallenin maskotu ...
Sağlıkçılardan izin yasağına tepki Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk: “Dışarıda her şey normal seyrederken sağlıkçıların izinlerinin yasaklanması kabul edilemez”
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan izin yasağına tepki Sağlık-Sen Antalya ...
Alanya Belediyesi'nin asfalt çalışmaları Bektaş’ta sürüyor
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nin asfalt çalışmaları Bektaş’ta ...
Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
Akseki yangının şüphelisi, 20 hektar ormanın yandığı yangının da şüphelisi çıktı
YEREL HABERLER Akseki yangının şüphelisi, 20 hektar ormanın yandığı ...
Serik'te 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Serik'te 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Kemeler Belediyesi ve KETOB'dan çevre temizliği
YEREL HABERLER Kemeler Belediyesi ve KETOB'dan çevre temizliği
Bakan Koca'nın paylaştığı Hüseyin dede: Sakın ha, kimse aşıdan korkmasın
YEREL HABERLER Bakan Koca'nın paylaştığı Hüseyin dede: Sakın ha, ...
Antalya'da yüzlerce metrelik aşı kuyruğu
YEREL HABERLER Antalya'da yüzlerce metrelik aşı kuyruğu
Yangından etkilenen sokak hayvanlarına Alanya Belediyesi’nden destek
YEREL HABERLER Yangından etkilenen sokak hayvanlarına Alanya ...
3 çocuğunun gözü önünde eski eşini ve kaynanasını öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 3 çocuğunun gözü önünde eski eşini ve kaynanasını ...
Başkan Uysal, ulaşım esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Uysal, ulaşım esnafıyla bir araya geldi
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: “Ayağım nerede, bana ne oldu” diye feryat etti Kaza anı bir işyerinin kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: “Ayağım ...
Kaş'ta çıkan yangında, 3 hektar zeytinlik yandı
YEREL HABERLER Kaş'ta çıkan yangında, 3 hektar zeytinlik yandı
Eski eşi ile kaynanasını öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşi ile kaynanasını öldüren şüpheli tutuklandı
Baby squirrel who survived the wildfires in intensive care
YEREL HABERLER Baby squirrel who survived the wildfires in intensive ...
Emniyet kemerleri yolculara tek tek taktırıldı Turizm kenti Antalya’da şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Emniyet kemerleri yolculara tek tek taktırıldı Turizm ...
Çocuklar kermes düzenleyip, yangın mağdurları için para topladı
YEREL HABERLER Çocuklar kermes düzenleyip, yangın mağdurları için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.