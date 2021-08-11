Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 1'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. İdmana Burdur kampında kalp spazmı geçiren ve tedavisi tamamlanan Khouma Babacar da katıldı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 1'inci haftasında deplasmanda pazar günü saat 19.15'te oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Antrenman ısınma çalışmasıyla başlarken, ardından Akdeniz temsilcisi iki grup halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu yeşilliler antrenmanı dar alanda çift kale turnuva maçlarıyla tamamladı.

İdmana, Burdur kampında kalp spazmı geçiren ve tedavisi tamamlanan Khouma Babacar da katıldı. Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün yapacağı çift idmanla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-08-11 12:16:02



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