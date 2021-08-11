8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan Ali Kemal Güler (8), konakladıkları otelin havuzunda boğuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Güler'in cenazesi ailesi tarafından morgdan alınarak Adana'ya götürüldü.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Dün, Adana'dan tatile gelen Güler ailesi, 5 yıldızlı bir otele tatil için giriş yaptı. Ailenin çocukları Ali Kemal Güler, bir süre sonra amcası Oken Güler ile otelin havuzuna girdi. Okan Güler, telefonunun şarjı azalınca yeğenini çocuğun annesi Ayşegül Güler'e emanet ederek odasına çıktı. Okan Güler geri döndüğünde yeğenini olimpik havuzda hareketsiz buldu. Havuzdan çıkarılan Ali Kemal Güler, çağırılan sağlık ekibinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ali Kemal Güler'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında annesi Ayşegül Güler ve halası Süreyya Güler gözyaşı döktü. Ali Kemal Güler'in cenazesi, Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-08-11 12:30:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.