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Vali Yazıcı: “Şimdi yaralarımızı sarma zamanı” Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Artık yangın bitti, şimdi yaralarımızı sarma zamanı" " Afetten mağdur olan vatandaşlarımızın, mağduriyetlerini en kısa zamanda çözmek için çok çalışacağız, sahada çalışmaların her zaman takipçisi olacağım"

İHA

Vali Yazıcı: “Şimdi yaralarımızı sarma zamanı” Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Artık yangın bitti, şimdi yaralarımızı sarma zamanı" " Afetten mağdur olan vatandaşlarımızın, mağduriyetlerini en kısa zamanda çözmek için çok çalışacağız, sahada çalışmaların her zaman takipçisi olacağım"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangından etkilenen Manavgat’ın Beydiğin, Hocalar, Gündoğdu ve Ulukapı mahallelerine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek eksikleri olup olmadığını soran ve zarar tespit çalışmalarının hangi aşamada olduğu hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, “Şimdi yaralarımızı sarma zamanı. İnşallah en kısa zamanda bölgemizi eski güzel günlerine getireceğiz” dedi.

Türkiye’nin en büyük yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta yangının sona ermesiyle yangından etkilenen bölgelerin ve vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar hızla devam ediyor. Bölgedeki yenileme ve vatandaşların yangından dolayı oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi noktasındaki çalışmaları sahada inceleyen Vali Yazıcı, Beydiğin, Hocalar, Gündoğdu ve Ulukapı mahallelerini ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yazıcı, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

“Sahada çalışmaların takipçisi olacağım”
Çalışmaların hızlıca yürütülüp vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında takipçisi olacaklarını belirten Vali Yazıcı, “Ülke olarak şehir olarak büyük bir afet yaşadık. Türkiye’nin her ilinden afetle mücadelemizde destekler geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızda yangının söndürülmesi noktasında ekiplerimize çok destek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum. Artık yangın bitti. Şimdi yaralarımızı sarma zamanı. Bu afetten mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa zamanda çözmek için çok çalışacağız. Sahada çalışmaların her zaman takipçisi olacağım. Yangınla birlikte mücadele ettik. Yaraların sarımı noktasında da birlikte mücadele ederek bölgemizi eski güzel günlerine kavuşturacağız” dedi.

“Yaralarımızın sarılması noktasında çok çalışacağız”
Yangından etkilenen mahalleleri ziyaretinde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yenileme süreci hakkında bilgi veren Vali Yazıcı, devletin vatandaşlara vereceği desteklerle ilgili aşamaları anlattı. Hasar tespit ve yıkım çalışmaları hakkında bölgede çalışma yürüten yetkililerden bilgi alan Vali Yazıcı, “Mahallelerimizde hasar tespit çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgenin bir an önce yenilenmesi için yıkım çalışmaları da hızla sürüyor. Sorunlarımızı inşallah hızlıca çözeceğiz. Evi yıkılan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda konteynerlerimiz de kurulmaya başlandı. Yıkılan evlerimizin inşaatına en kısa zamanda başlayacağız. En büyük çabamız vatandaşlarımızın bu süreci en az mağduriyetle atlatması. Bunun için çok çalışacağız” diye konuştu.

“Önemli olan yavrularımıza ve vatandaşlarımıza zarar gelmemesi”
Yangından etkilenen mahalleleri ziyaretinde yangında evi zarar gören vatandaşların çocuklarıyla sohbet ederek hediyeler veren Vali Yazıcı, “Önemli olan bu güzel yavrularımıza ve vatandaşlarımıza zarar gelmemesi. Yangınla hep birlikte mücadele ettik. Zararlarımızın telafisi noktasında da hep birlikte mücadele ederek yangından etkilenen bölgelerimizi eski haline getireceğiz. Devletimiz güçlü ve büyük. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Yaralarımızı saracağız. Allah beterinden korusun” ifadelerini kullandı.

“Sahada denetimlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek”
Vali Yazıcı, yangının 5’inci günü ziyaret ettiği, Manavgat’ın Gündoğdu Kırlı Mahallesinde yaşayan ve evi yangında zarar gören Ayşe İpili’yi ikinci kez ziyaret etti. Ayşe İpili’nin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bölgedeki yetkililerden bilgi alan Vali Yazıcı, “Ayşe teyzemizin ihtiyaçlarının giderilip giderilmediği bir eksiğinin olup olmadığını gelip görmek istedim. Teyzemizin konteyner evinin kurulumu tamamlanmış. Elektrik ve su tesisatı döşenmiş. Evde sağlık hizmetleri ekibimiz tarafından sağlık kontrolleri yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda da Ayşe teyzemizin yangından zarar gören evini de yenileyeceğiz. Tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması için sahada denetimlerimiz ve çalışmalarımız daima devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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