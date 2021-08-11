Manavgat´ta orman yangını (1)

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Ömer KARÇA/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA´nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi´nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-08-11 14:17:12



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