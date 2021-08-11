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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Finike’de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İHA

Finike’de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya’nın Finike ilçesinde yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması devam ediyor.
Yangın, Finike ilçesine bağlı Hasyurt Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda alevleri gören vatandaşlar, panik içerisinde itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, vatandaşlar ile birlikte yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangının, elektrik tellerinin rüzgar sebebi ile birbirine temas etmesi sonucu başladığı düşünülüyor. Yangında 400 metrekarelik bir alan zarar görürken soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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